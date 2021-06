Jerry Seinfeld prepara una película sobre tartas para Netflix

Ha llegado el momento para todos los fans de Jerry Seinfeld. No, no estamos hablando de un regreso de la mítica serie Seinfeld, sino de algo muy distinto pero muy Seinfed a su manera: una película sobre tartas que llevará el título de Unfrosted.

Tampoco se trata de nada relacionado con American Pie, sino tartas planas o Pop-Tarts, una especie de tarta hecha de forma rectangular y que se cocina horneándola en una tostadora o microondas. Las del mítico meme del Nyan Cat, vamos.

Como muchas de las grandes comedias de la historia del cine, el origen de Unfrosted procede de una broma en torno a las tartas planas que Seinfeld planteaba en un segmento para el New York Times. Ahora esa broma se ha convertido en un proyecto de película, que parece que ya ha encontrado caballo ganador para su distribución.

Solo dos mentes brillantes de la comedia como Homer y Seinfeld podrían pensar en Pop-Tart Cinemanía

Netflix mantiene su alianza con Seinfeld

Tras hacerse con los servicios de grandes directores, entre ellos los de Steven Spielberg y su productora Amblin, ahora Netflix ha hecho lo propio con Jerry Seinfeld. La compañía ha adquirido los derechos de Unfrosted y será la encargada de estrenar la película, presumiblemente en la propia plataforma.

De esta forma, Unfrosted y sus tartas no será la primera colaboración entre cómico y plataforma, pues en Netflix se encuentran ya numerosos especiales del humorista, destacando su serie de entrevistas informales, Comedians in Cars Getting Coffee, en la que charla mientras conduce con otros cómicos de la talla de Eddie Murphy, Ricky Gervais o Seth Rogen.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.