Jerry Lewis, acusado de acoso sexual por antiguas compañeras de reparto: "Me agarró, empezó a acariciarme y bajarse los pantalones..."

Hollywood y el #MeToo siguen destapando casos bochornosos en la industria y parece que el último en salir a la palestra ha sido todo un tótem de la comedia como Jerry Lewis. El protagonista de películas como El profesor chiflado o El terror de las chicas ha sido acusado de acoso sexual por dos antiguas compañeras de reparto, Karen Sharpe y Hope Holiday.

La información ha sido desvelada a través de un pequeño documental de Vanity Fair a cargo de Kirby Dick y Amy Ziering, quienes ya fueron responsables de sacar a la luz las alegaciones contra Woody Allen por parte de Mia Farrow en el documental de HBO Allen v. Farrow. En esta pieza se puede ver tanto a Sharpe como Holiday. La primera de ellas coincidió con Lewis en Caso clínico en la clínica, una de las películas más desternillantes del dúo que formaron Lewis y el director Frank Tashlin, pero parece que fuera del set no todo eran risas.

"Lewis empezó a acercarse a mí. Me agarró. Empezó a acariciarme. Se bajó la cremallera de los pantalones. Francamente, me quedé boquiabierta", confiesa Kernan Sharpe, quien asegura que este momento se produjo cuando estaban haciendo pruebas de vestuario para el filme en la oficina de Lewis, ordenando a todos, excepto a ella, que salieran de la habitación.

"Levanté la mano y dije: 'Espera un momento. No sé si esto es un requisito para sus protagonistas, pero esto es algo que no hago'. Pude ver que estaba furioso. Tuve la sensación de que eso nunca le había pasado", añade la actriz, quien asegura que no pudo abandonar la película porque un contrato la ataba. Y lo que es peor, cuando volvió al rodaje el resto de compañeros no le dirigían la palabra, solo el director y su asistente. Tampoco Lewis, quien ordenó que no ensayase junto a él ni se encontraran para nada más que rodar sus escenas.

Algo similar denuncia también en el documental Hope Holiday, actriz famosa por películas como El apartamento y que trabajó con Lewis en The Ladies Man (El terror de las chicas en España), película que dirigió el propio Lewis y que tampoco estuvo exenta de polémica. Según Holiday, Lewis la invitó a su camerino el primer día de rodaje y cerró la puerta con un botón.

"Entonces empieza a hablarme: 'Sabes, podrías ser muy atractiva pero llevas pantalones todo el tiempo. Nunca te he visto con falda. Tienes unas bonitas piernas y unas buenas tetas'", comenta Holiday. "Entonces empieza a hablarme de sexo... Empieza a hablarme sucio y mientras está hablando, los pantalones se abren, y la cosa fea salió y empieza a masturbarse. Me asusté... Me quedé sentada y tenía muchas ganas de irme", declara la actriz en el documental.

Jerry Lewis fue indiscutiblemente uno de los actores más famosos en los años 50 y 60 (famosa era la pareja que formaba junto a Dean Martin en numerosas comedias) y uno de los cómicos más respetados de la historia. Sin embargo, estas últimas declaraciones no le dejan en absoluto en buen lugar. Lewis murió en 2017 a los 91 años sin ser juzgado ni tener ningún caso público de conductas de este tipo, que ahora parece empiezan a salir a la luz.

