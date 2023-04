Jeremy Sumpter: qué fue del actor que interpretó a Peter Pan en 2003

La segunda estrella a la derecha y todo recto hasta el amanecer. Este viernes, 28 de abril, toca regresar al país de Nunca Jamás, aquella isla de niños perdidos donde no se crece, comandada por un travieso joven llamado Peter Pan. Peter Pan y Wendy, el nuevo live action de Disney y enésima adaptación de la famosa obra de J.M. Barrie, llega a Disney+ con David Lowery (El caballero verde) como director y Jude Law encarnando al villano Capitán Hook.

Esta vez, su pareja protagonista está formada por Ever Anderson (quien interpretó a la joven Natasha en Viuda Negra) en el rol de Wendy, y Alexander Molony (de la serie The Reluctant Landlord) como nuevo Peter Pan. Curiosamente, esta adaptación del clásico de Barrie llega justo 20 años después del estreno de otro filme que llevó al aventurero protagonista a la gran pantalla.

En 2023, P.J. Hogan (La boda de mi mejor amigo) se puso al frente de Peter Pan, la gran aventura, otra aproximación a la historia, con Jason Isaacs como Garfio. En aquel filme, un rubísimo Jeremy Sumpter (California, 1989) fue el encargado de volar por los cielos de Londres en la piel de Peter y pronto se convirtió en un ídolo adolescente cuyas fotos forraron las carpetas de instituto de toda una generación. Pero, ¿qué fue de él tras dejar atrás Nunca Jamás?

El niño que creció muy rápido

Como decíamos, la película de Hogan catapultó al actor, que tenía 14 años y muy poca experiencia profesional cuando el filme llegó a los cines. Nacido en California pero criado en Kentucky, Sumpter empezó a modelar a los 11 años y pronto se mudó a Los Ángeles para convertirse en intérprete.

Debutó en 2001 con Escalofrío, el thriller de terror dirigido y protagonizado por Bill Paxton, aunque en sus inicios trabajó sobre todo en pequeña pantalla, con apariciones en series como Un padre en apuros (2001), Urgencias (2001) o Doctoras de Filadelfia (2002).

En julio de 2002, con tan solo 13 años, Sumpter se hizo con el papel que lo lanzaría a la fama, Peter Pan. El rodaje del filme lo obligó a trasladarse a Australia, donde se aficionó al surf. Además, se empeñó en hacer prácticamente todas las escenas de acción de la producción y, para ello, se sometió a un duro entrenamiento, llegando a practicar lucha de espadas durante cinco horas diarias.

El problema llegó con su estatura: al estar en plena pubertad, creció varios centímetros durante el rodaje, un imprevisto que provocó que el equipo tuviera que agrandar la ventana de la habitación de Wendy (Rachel Hurd-Wood) hasta en dos ocasiones.

Peter Pan, la gran aventura contó con un presupuesto de 130 millones de dólares y recaudó 122 millones en todo el mundo. Este fracaso pudo deberse a que le tocó medirse en taquilla con la esperada y aclamada superproducción El señor de los anillos: El retorno del rey, así como a la comedia de Steve Martin Doce en casa.

Pese a todo, Sumpter daría el salto al estrellato y sería premiado con galardones como el Saturno. A día de hoy, lejos de renegar del papel que lo catapultó, se enorgullece del proyecto y comparte a menudo post de Peter Pan en Instagram, como este que subió durante la pandemia:

"Es un momento muy duro en el mundo... Todos tenemos miedo, pero incluso en momentos como estos, 'piensa en cosas felices y tu corazón volará con alas para siempre'. Grandes palabras de Peter Pan".

Después de Peter Pan

20 años después de protagonizar Peter Pan, la gran aventura, este proyecto sigue siendo el más reconocido de su filmografía a nivel internacional. Sin embargo, y aunque hayas podido perderle la pista, Sumpter no ha parado de trabajar en pequeña y gran pantalla durante estas dos décadas.

Tras Peter Pan llegaría la película para televisión Cyber Seduction: His Secret Life (2005), cuya trama advertía de los peligros de la pornografía en internet. Ese mismo año, protagonizaría la serie Clubhouse, en la que daba vida a un joven que ejercía de 'batboy' de un equipo de las Grandes Ligas, pero, pese a lo mucho que se implicó en esta apuesta, terminó siendo cancelada durante la emisión de su primera temporada.

Un año importante en la carrera del actor sería 2008, cuando ficharía por la aclamada ficción deportiva Friday Night Lights, de Peter Berg. Durante más de 20 episodios, dio vida a J.D. McCoy, un jugador de fútbol americano cuyo talento resultaba amenazante para el quarterback del equipo.

En 2011, se sumaría a otra ficción por la que muchos lo conocen, Soul Surfer (2011), una historia basada en hechos reales sobre una surfista norteamericana que perdió el brazo tras el ataque de un tiburón. La propia Bethany Hamilton, en quien se basaba la historia, lo eligió para que diera vida al hermano de su mejor amiga.

En los últimos años, lo hemos podido ver en películas como En el ojo de la tormenta (2014), en la que le tocó enfrentarse a tornados, la apuesta de terror The Culling (2015) o la comedia romántica Holiday Harmony (2022), su proyecto más reciente. Además, también ha producido dos de sus trabajos recientes: la dramedia sobre el mundo de las grandes apuestas The Squeeze (2015) y el thriller Sargasso (2019).

Aunque tiene varias ficciones en proceso de desarrollo y postproducción (entre ellas, Blood, una película de suspense dirigida por

Mark David y que también produce), ahora reconoce estar volcado en su reciente paternidad.

"Lucy Snow está aquí y es preciosa, como su madre. Me he dado cuenta de que antes de hoy nunca he querido nada de verdad en mi vida, nada se compara".

Si no quieres volver a perder de vista a Sumpter, siempre puedes seguirle en Instagram, donde es muy activo y comparte a menudo noticias sobre sus nuevos proyectos. Por lo demás, ya sabes dónde encontrar a Peter Pan: la segunda estrella a la derecha y todo recto hasta el amanecer.

