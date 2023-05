Desde el estreno de Estafadoras de Wall Street, que le hiciera aparecer en varias quinielas para ser nominada al Oscar, la carrera de Jennifer Lopez atraviesa un gran momento. La carrera de la actriz y cantante de 53 años, que recientemente retomara su romance con Ben Affleck, se ha encarrilado desde entonces en torno a comedias muy populares como Cásate conmigo con Owen Wilson y Una boda explosiva con Josh Duhamel (antes de su caída en desgracia, Armie Hammer), y de vez en cuando alguna propuesta de acción. Es el caso de La madre.

La madre está dirigida por Niki Caro, la responsable del remake de Mulan, y es uno de los estrenos más esperados de Netflix para este año. Llegará al catálogo este 12 de mayo, y encuentra a Lopez interpretando a una asesina a sueldo que ha tenido que esconderse de sus enemigos. Sin embargo, en el momento en que su hija esté en peligro tendrá que salir de su refugio y volver a la acción para protegerla. Lopez, entrevistada en The View, ha explicado lo mucho que disfrutó rodando La madre, sobre todo en cuanto a sus escenas de acción.

Fue una experiencia “muy divertida”, a la vez que “trabajosa”. El entrenamiento fue exigente, aunque Lopez reconoce que le vino muy bien que fuera tan “coreografiado”. “Tuvieron que coreografiar los combates como si fuera un baile, lo cual me vino bien porque soy bailarina”, explica la actriz. En un momento dado ha reconocido que le encanta contar ahora con papeles de heroína de acción, pero que no deja de ser una pena que no haya podido acceder antes a roles así.

“Me hubiera gustado conseguir este tipo de papeles cuando era un poco más, ya sabes, ágil. Y un poco más joven”, admite Lopez, que por otra parte apunta a lo “empoderante” que ha sido participar en La madre. Rodando la película experimentó “una especie de empoderamiento”, “que me hace sentir fuerte y bien”. “Ha sido genial”. Un empoderamiento que le hubiera gustado haber experimentado mucho antes.

