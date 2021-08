Jennifer Lawrence y Paolo Sorrentino y nos llevarán al Hollywood de los años 60 y 70

Hace tres años que no protagoniza ninguna película. Desde Gorrión Rojo, un thriller de espionaje con alto contenido erótico estrenado en 2018 y que no obtuvo la recepción deseada. Al año siguiente la pudimos ver como secundaria repitiendo en su rol de la mutante mística en X-Men: Fénix Oscura, también acogida con malas críticas y decepción en taquilla. Pero Jennifer Lawrence vuelve a estar en marcha. Uno de sus nuevos proyectos será de esos que llaman la atención de cara a los Oscar, un biopic. Y no será uno cualquiera porque como director estará un cineasta brillante y original, el italiano Paolo Sorrentino.

Según informa Deadline, en la película encarnará a Sue Mengers, un nombre que seguramente no nos diga mucho, pero es el de la mujer que se convirtió en una de las representantes de las principales estrellas de Hollywood desde la década de los 60 hasta inicios de los 80. Toda una leyenda entre los agentes de intérpretes de la industria, y entre sus clientes estuvieron nada menos que Barbra Streisand, Candice Bergen, Peter Bogdanovich, Michael Caine, Cher, Joan Collins, Brian De Palma, Faye Dunaway, Bob Fosse, Gene Hackman, Sidney Lumet, Ali McGraw, Steve McQueen, Mike Nichols, Nick Nolte, Tatum O’Neal, Ryan O’Neal, Anthony Perkins, Burt Reynolds o Cybill Shepherd. Casi nada.

La periodista norteamericana Barbara Walters la calificó de "Inteligente, dura, divertida y brutalmente honesta". Además, sentía auténtica devoción por las estrellas que representaba. Falleció en 2011 a los 79 años.

Portada del libro 'Can I Go Now?', biografía de Sue Mengers Penguin USA

La película se basará en la biografía Can I Go Now: The Life of Sue Mengers, Hollywood's Superagent escrita por Brian Kellow, y entre las compañías candidatas a hacerse con los derechos de distribución estarán Apple o Netflix. Y no cabe duda de que viniendo de Sorrentino, el director de La gran belleza, La juventud, la serie The New Pope o Silvio (y los otros) basada en la biografía de Silvio Berlusconi, podemos esperar cualquier cosa, menos que sea convencional.

Pero mientras nos llegue este biopic, seguramente tendremos la oportunidad de a Jennifer en algunos de sus más recientes trabajos ante la cámara y que ya están en posproducción. Por un lado el drama Red, White and Water dirigido por Lila Neugebauer (y que se estrenaría en 2022) y, por el otro, Don't Look Up de Adam McKay y que será un desfile de estrellas con Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Timothée Chalamet y también Meryl Streep en el reparto.

