Jennifer Lawrence estuvo a punto de hacer este papel en 'Érase una vez en Hollywood'

Casi toda gran producción de Hollywood tiene alguna anécdota sobre algún casting o fichaje fallido. Y, en el caso de Érase una vez en Hollywood, la última película de Quentin Tarantino, esa anécdota tiene que ver con Jennifer Lawrence. Antes de que el proyecto tuviera nombre o a Sony Pictures detrás, los medios anunciaron que el cineasta estaba en negociaciones con Brad Pitt y Lawrence para que protagonizaran el filme.

Pitt terminaría participando en la película (y llevándose el Oscar) como Cliff Booth. Sin embargo, la actriz de Los juegos del hambre no llegó a formar parte del elenco. Mucho pensaron que su sustituta fue Margot Robbie, que dio vida a Sharon Tate, pero ahora, en una entrevista para el podcast de Marc Maron, Tarantino ha confirmado que se reunió con Lawrence para otro papel. Se trataba del personaje de Squeaky Fromme, miembro de la 'familia' de Charles Manson a quien terminó interpretando Dakota Fanning.

"No podría estra más contento con lo que hizo Dakota Fanning, es una de las mejores actuaciones de la película", ha asegurado Tarantino: "Está maravillosa como Squeaky Fromme. Se convirtió en ella. Pero muy al principio, me planteé la idea de que Jennifer Lawrence diera vida a Squeaky".

"Vino a casa a leer el guion porque no dejaba que saliera. Así que vino a casa, le di el guion y le dije: 'Ve al salón o ve afuera a la piscina y léelo", ha recordado de aquel encuentro que tuvo con la intérprete cuando la película ahora estaba en fase de preproducción. "Así que lo leyó y, después, hablamos un poco sobre ello", ha seguido contando: "Estaba interesada en hacerlo, pero algo no funcionó. Sin embargo, es una mujer muy amable y la respecto como actriz".

Pese a que la actriz no participó en la película, sí que dio a Tarantino un consejo de casting antes de irse de su casa: "Me dijo: '¿Puedo hacerte una recomendación para el elenco?'. Le dije que sí, claro. '¿El agente que habla con Rick al principio? ¿Por qué no fichas a Marc Maron para eso? Creo que sería muy, muy bueno".

"Le dije: 'Estaba pensando en que Marvin Schwartz debería ser mucho más mayor que Marc Maron, pero entiendo lo que dices, sí. Si no estuviera tanteando a un viejo compañero, podría ser un buen candidato". Finalmente fue Al Pacino quien se hizo con el papel de Marvin Schwartz.

Por lo pronto, Tarantino insiste en que dejará de dirigir películas tras su próximo proyecto, por lo que esa podría ser la última oportunidad de ver al cineasta y a Lawrence aunando fuerzas, al menos si la agenda de ella lo permite. Ahora mismo, la actriz, que ha terminado de rodar Don't Look Up con Leonardo DiCaprio, tiene varios proyectos en preparación: Mob Girl, de Paolo Sorrentino, y Bad Blood, de Adam McKay (con el que acaba de trabajar en Don't Look Up).