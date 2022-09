Jennifer Lawrence está harta de la brecha salarial en Hollywood: "Me pagan menos que a un tío por mi vagina"

No es ningún secreto que, pese a los avances en materia de igualdad en los últimos años, también en la industria de Hollywood, la brecha salarial entre las estrellas del cine sigue siendo escandalosa. En julio, Variety lanzaba su lista con los actores mejor pagadas en la industria, dejando en evidencia la alarmante desigualdad en los sueldos.

Hace un mes, Bryce Dallas Howard denunciaba que cobró "mucho menos" dinero que Chris Pratt por Jurassic World y ahora ha sido otra intérprete, Jennifer Lawrence, la que se ha pronunciado sobre la persistente brecha salarial en una entrevista para Vogue.

La actriz se ha referido a su sueldo en No mires arriba, la comedia de catástrofes de Adam McKay para Netflix, que pese a ser elevado fue 5 millones de dólares inferior al de su compañero Leonardo DiCaprio. "No importa cuánto haga. Me seguirán pagando menos que a un tío por mi vagina", ha afirmado Lawrence.

Lawrence era la estrella

Hace poco menos de un año, en pleno tour promocional de No mires arriba, Lawrence habló sobre su protagonismo en la película. Curiosamente, su nombre salía un segundo antes que el de DiCaprio en los créditos iniciales. "Fui la primera en la hoja de llamadas", afirmaba la actriz en noviembre de 2021.

McKay escribió No mires arriba para Lawrence y fue ella la primera que leyó el guion. Sin embargo, pese a conseguir despuntar como la estrella principal del filme, DiCaprio se embolsó 30 millones de dólares por su papel mientras que su compañera ganó 25 millones.

En aquel momento, la actriz ya se refirió a esta desigualdad. "Mira, Leo atrae más taquilla que yo. Soy muy afortunada y estoy feliz con mi acuerdo", explicó: "Pero en otras situaciones, lo que he visto, y estoy segura que otras mujeres en el lugar de trabajo lo han visto también, es que es extremadamente incómodo preguntar sobre igualdad salarial. Y si cuestionas algo que parece desigual, te dicen que no es disparidad de género, pero que no pueden decirte qué es exactamente".

La actriz regresará este año a la gran pantalla con Causeway, drama sobre una soldado herida en combate que se estrenará en el Festival de Toronto.

