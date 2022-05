Jennifer Grey no soportaba a Patrick Swayze en 'Dirty Dancing': "Llegaba tarde y creyéndose el jefe de todo"

Es de sobra conocido que hay actores que han rendido genial ante las cámaras sin llevarse bien fuera de ellas, u otros que por el contrario mantenían una armonía dentro y fuera del escenario. Jennifer Grey puede decir haber pertenecido a ambas categorías, porque la anécdota de Dirty Dancing que ha revelado la sitúa en ambos escenarios, aunque el que que terminara prevaleciendo fuera el último.

Y es que la actriz ha confesado en una reciente entrevista que al principio se llevaba fatal con Patrick Swayze, hasta el punto de plantearse abandonar Dirty Dancing con tal de no seguir trabajando con él: "Patrick me gastaba bromas a mí y a todo el mundo. Llegaba tarde y cryéndose el jefe de todo, actuaba como un macho y yo no podía soportarlo. Yo estaba como, «Por favor, este tipo, vale ya con él»", reconoce Grey.

Grey tenía motivos para estar distanciada de Swayze. Ambos habían trabajado antes en Amanecer rojo de John Milius y su experiencia había sido horrorosa según ella, con una actitud de "macho" constante fuera de cámara. Swayze se había percatado del recelo de la actriz, pero esta vez decidió ir a hablar con ella porque realmente quería que Dirty Dancing saliera adelante.

"Me arrastró por el pasillo y me dijo: «Te quiero, te amo y lo siento mucho. Y sé que no quieres que haga la película». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas, no por la misma razón. Yo estaba como, «Oh, este tipo me está trabajando» Y él dice: «Podríamos bordarlo. Podríamos bordarlo si hiciéramos esto» y yo estaba como, «Vale, cariño» Entramos allí y me tomó en sus brazos".

Desde luego parece que Swayze acertó intentando reconciliarse con Jennifer Grey y por supuesto con que lo bordarían, porque la película tuvo tal éxito que aún llega hasta nuestros días. La química entre ambos intérpretes fue inmejorable y las escenas entre Baby y Johnny son ya historia del cine ochentero.

'Dirty Dancing 2', más pronto de lo que esperamos

Dirty Dancing es quizá de las pocas películas de los 80 que no han tenido remake (si bien tuvo una secuela en 2004 protagonizada por Diego Luna). Patrick Swayze falleció en 2009 pero eso no ha cambiado la idea de Jennifer Grey de sacar adelante una secuela, sobre la que ya trabaja para producir y protagonizar: "Estamos trabajando en esta secuela con Lionsgate y trabajando en el guion, llevamos con ella un par de años. Y sé que en mi corazón, me encantaría dar a los fans o a un público joven y nuevo una experiencia que no reproduzca aquella, pero que tenga el mismo tipo de fundamentos", explicaba Grey.

Mientras tanto, se ha confirmado que el director de esta secuela será Jonathan Levine (Casi imposible) y que esta contará con un repertorio musical que va desde las canciones originales del filme a éxitos del hip-hop noventero: "Esta película existe en un diálogo con la original. Queremos presentar esta historia a toda una nueva generación. Dicho esto, la ausencia de Johnny se cierne sobre la historia, así que es una historia de madurez, pero también de madurez para el personaje de Baby en cierto modo", comenta Levine acerca del proyecto.