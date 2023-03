Jenna Ortega tiene un gusto exquisito: estas son sus películas favoritas

Jenna Ortega se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de su generación. A sus 20 años, la joven puede presumir de tener entre sus primeros proyectos Iron Man 3, de haber sobrevivido a Disney, de ser la Jane the Virgin adolescente, de confirmarse como 'Scream Queen' centennial o de librarse de Joe Goldberg en You.

Pese a que ha encadenado proyectos aclamados desde sus comienzos, ha sido en los últimos meses cuando ha alcanzado la fama absoluta, primero al frente del regreso de la saga Scream y después con las trenzas de Miércoles Addams en la Miércoles de Netflix.

Nadie perturba tanto con la mirada perdida como esta estudiante de Nevermore. Nadie baila como ella. Nadie abraza el tono gótico de Tim Burton como Jenna. No es de extrañar que esta ficción la haya catapultado y su nombre resuenen más que ninguno en Hollywood.

Además de su talento delante de las cámaras, ahora hemos descubierto que también tiene un gusto exquisito a la hora de elegir sus películas favoritas. La actriz ha desvelado sus títulos imprescindibles en el podcast 20 Questions: On Deadline (vía Far Out) y su elección es sobresaliente.

La lista de la actriz tiene, como no podría ser de otra forma, una película de terror, La posesión, la apuesta francesa de Andrzej Żuławski con Sam Neill y Isabelle Adjani. "No solo es cautivadoramente preciosa, sino también algo que no he visto nunca", ha asegurado sobre la película.

El resto de filmes son de lo más inesperados: joyas como la taiwanesa Un día de verano, el cine negro de la mano de Humphrey Bogart y su En un lugar solitario, la perturbadora Indefenso o la icónica Paris, Texas de Wim Wenders. La joven tampoco se resiste a otra película más reciente y desenfadada, ahora prácticamente de culto: Scott Pilgrim contra el mundo, de Edgar Wright.

A continuación, puedes leer la lista completa:

'Un día de verano' (Edward Yang, 1991)

'En un lugar solitario'(Nicholas Ray, 1950)

'Indefenso (Naked)' (Mike Leigh, 1993)

'Paris, Texas' (Wim Wenders, 1984)

'La posesión' (Andrzej Żuławski, 1981)

'Scott Pilgrim contra el mundo' (Edgar Wright, 2010)

Pese a que en esta lista solo se ha colado un título de terror, la actriz es una fan confesa del género y en otra entrevista con Rotten Tomatoes ya desveló sus películas favoritas para pasar miedo, entre las que repetía La posesión.

La elección seguía siendo muy reivindicable y diversa: del slasher ochentero Prom Night. Llamadas de terror, con Jamie Lee Curtis; a la primera película de la saga Insidious, de James Wan para Blumhouse; pasando por La bruja, que nos descubrió a Anya Taylor-Joy y Robert Eggers; o la emblemática Persona de Ingmar Bergman.

Aquí están sus títulos imprescindibles dentro del terror:

'Prom Night. Llamadas de terror' (Paul Lynch, 1980)

'Insidious' (James Wan, 2010)

'La posesión' (Andrzej Żuławski, 1981)

'La bruja' (Robert Eggers, 2015)

'Persona' (Ingmar Bergman, 1966)

