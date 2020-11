Shhhh...! Jeff Nichols dirigirá la tercera entrega de 'Un lugar tranquilo'

En algún universo paralelo sin coronavirus, Un lugar tranquilo 2 se habría estrenado en cines el pasado mes de marzo y la llegada de esta noticia tendría un poco más de intriga: Jeff Nichols se encargará de escribir y dirigir una nueva entrega de la saga de terror silencioso comandada por John Krasinski.

En vez de ser planteada como una nueva secuela, en Deadline se apunta que este futuro título podría ser más bien una película independiente ambientada en el mismo universo. Es decir, un planeta Tierra infestado por agresivas criaturas alienígenas que se guían por el oído para depredar a los humanos.

Aunque Nichols se encargará del guion y la dirección, el tercer filme parte de una idea original del propio Krasinski. Paramount incluso le ha asignado fecha de estreno al proyecto, confiando en que esté listo para 2022. Ahora mismo, después de varios retrasos a causa de la pandemia de COVID, Un lugar tranquilo 2 tiene previsto llegar a los cines el 23 de abril de 2021, más de un año después de su fecha original.

Por el momento, los dos filmes de Un lugar tranquilo dirigidos por Krasinski y protagonizados por Emily Blunt han lidiado con las consecuencias de la invasión y las posibilidades de supervivencia de las pocas personas que quedaban con vida en un mundo postapocalíptico y peligroso.

No sabemos si Nichols tomará esa misma ruta o se remontará al mismo momento de la invasión, pero está claro que el terreno de Un lugar tranquilo parece bastante fértil para la sensibilidad del director de películas que coquetean con la ciencia-ficción de forma tan particular como Take Shelter (2011) o Midnight Special (2016). La gran duda es la siguiente: ¿llamará a Michael Shannon para esta?