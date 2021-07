Jeff Cohen (Gordi en 'Los Goonies'): "Richard Donner me pagó la universidad"

No sabemos si ahora un estudio de Hollywood se animaría a producir Los Goonies con un personaje como Gordi en el guion. El miembro más orondo de la pandilla de Astoria sumaba en la cinta momentos formidables (¡esa confesión!) y otros de dudoso gusto. Pero Jeff Cohen, el actor que le dio vida, no se arrepiente en absoluto de un filme que le cambió la vida… por muchas razones, entre ellas haber conocido a Richard Donner.

En Variety (vía IndieWire), Cohen ha recordado al fallecido director revelando que este le pagó la carrera de Derecho cuando su trayectoria frente a la cámara empezó a venirse abajo.

"Cuando mi carrera como actor se desinfló, a mí me seguía gustando mucho el negocio del espectáculo, y Dick [Donner] me dejó ser su ayudante de producción", explica Cohen. "Cuando pedí plaza en la universidad, le dije: 'Ey, Dick, ¿puedes escribirme una carta de recomendación?'. Y él respondió: 'Claro, chaval'. Llamaba 'chaval' a todo el mundo, daba igual que tuvieras siete o 50 años".

A instancias de Richard Donner, Cohen escribió una memoria en la que hablaba de su trayectoria vital. "En la nota que le escribí, le conté acerca de mi vida y algunos de los obstáculos que había tenido de niño, como mi padre ausente y otros problemas con los que tuve que luchar".

Tras leer esa nota, Donner pensó que Cohen se merecía algo más que una carta de recomendación. "Me llamó por teléfono y, en vez de limitarse a escribir a la universidad, me dijo que él y su mujer [la productora Lauren Shuler Donner] habían leído mi carta y que iban a pagarme la carrera".

"Me quedé absolutamente anonadado. Estaba en shock", recuerda Jeff Cohen. "Tuve que sentarme, porque, para mí, pagar la matrícula suponía un problema. Aquello me cambió la vida, no solo económicamente, sino también porque me demostró que Dick y Lauren creían en mí, y pensaban que podía llegar a algo".

El gesto de Richard Donner y su mujer no cayó en saco roto: Cohen, que no ha vuelto a actuar desde 1991, acabó obteniendo un doctorado en Derecho por UCLA, y ahora es socio fundador de Cohen & Gardner, uno de los bufetes más importantes de Hollywood.

"Eso es ser Richard Donner", resume Jeff Cohen. "Ser bondadoso y empático sin esperar nada a cambio".