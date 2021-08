'El jefe político': restauración de lujo para el thriller sobre la corrupción de la política española que se creía perdido

Un político corrupto. Un empresario de una hidroeléctrica que lo maneja a su antojo. Podría ser la nueva peli de Rodrigo Sorogoyen, pero tiene la friolera de 97 años. Se titula El jefe político y la rodó el francés André Hugon en 1924 entre París, Mallorca y Madrid. O eso decían los libros de historia, porque nadie la había visto nunca. La historia de su recuperación es la de un thriller casi más intenso que el que explica la cinta.

Todo empieza hace tres años, con la aparición de cinco “latas” en Canarias. De repente, El jefe político, ese filme que se creía perdido, existe. Está en un estado deplorable y faltan muchos fotogramas, pero existe. El Govern Balear decide adquirir el material por la importancia histórica de su localización balear.

El ICAA tiene una lata más, donada por un particular. Así que ya son seis. La Filmoteca Española y l’Arxiu del So i de la Imatge mallorquín deciden colaborar en su restauración. No hay guion, y apenas unas cuantas notas sobre su existencia, pero hay celuloide y se puede recurrir al folletín en el que está basado: El jefe político. Vida y milagros de un pícaro representativo de la política española, de José María Carretero Novillo.

Una novela de 1923 en la que se denuncia el caciquismo, el pucherazo y la corrupción política durante la Restauración española. Carretero, que firmaba con el pseudónimo de El caballero audaz, era uno de esos personajes con una biografía que da para saga y en la que se mezcla la aventura y el espionaje. Ferviente falangista, su obra ha quedado sepultada por la historia. En lo fílmico, que es lo que nos interesa, también vio adaptadas sus novelas La sin ventura, La venenosa, La bien pagada, Mi marido o El traje de luces.

¿De qué va 'El jefe político'?

El jefe político cuenta la historia de un trepa, Leopoldo Quintana (interpretado por un René Navarre realmente repulsivo), en la España anterior a la dictadura de Primo de Rivera. Quintana está dispuesto a cualquier cosa para salir de su isla y alcanzar el poder en Madrid.

Eso incluye la calumnia, por supuesto, pero también el matrimonio de conveniencia (y el adulterio), el robo, el homicidio y (ejem), los trapicheos con Gocho (Camille Bert, otro que en el rostro lleva su catadura moral), el dueño de una hidroeléctrica. Y es que las puertas giratorias, la España vacía y la corrupción son más viejas que el hilo negro.

Cuando Quintana se encuentra en lo alto de la pirámide de los trincones, su pasado se presenta para hacerle la pascua: en forma de antiguos colaboradores de fechorías y a través de un misterioso personaje que responde al nombre de El hombre de hierro.

Una restauración de película

Tras un trabajo exhaustivo, la reconstrucción ha quedado de lo más apañada y, a pesar de las elipsis, la película se ve con interés y emoción, pues mantiene el suspense del thriller político. Hay imágenes realmente impactantes y modernas, como las de una plaga en el pequeño pueblo de Urbevieja (en realidad, rodado en la localidad mallorquina de Bunyola), que no te firma David Lynch, y un trabajo de escenografía inspirado en el art déco de lo más resaltable.

El acompañamiento musical corre a cargo del mallorquín Miquel Brunet, que ha usado dos instrumentos de la época: el modelo de piano Steinway más popular de la época y el theremin.

La colaboración entre instituciones, el mimo en la consecución del proyecto y la conservación del patrimonio cinematográfico, nos reconcilia con las instituciones fílmicas de este país, que han conseguido que El jefe político esté en las pantallas casi un siglo después de su estreno. Esperemos que no sea flor de un día.