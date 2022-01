Javier Bardem se convirtió en 'chica Bond' para el cumpleaños de Daniel Craig

De todas las películas recientes de James Bond, Skyfall es la cinta que más unanimidad ha despertado entre crítica y público. Algo que, entre otras cosas, se debe a la química héroe-villano entre Daniel Craig y Javier Bardem. Una química que se prolongó fuera de la pantalla... y que llevó al español a cantarle el Cumpleaños feliz a su colega vestido de 'chica Bond'. Tras salir de una tarta, además.

Según han recordado Bardem y Craig (durante una charla en Variety), el suceso tuvo lugar en la fiesta de cumpleaños que ambos actores celebraron durante el rodaje. Resulta que Javier y Daniel soplan las velitas con un día de diferencia (el primero, el 1 de marzo, y el segundo el 2), así que ambos decidieron juntar los saraos... con el español dándole una sorpresa de aúpa al inglés.

"Recuerdo que te vestiste de chica", comenta Craig en la entrevista. A lo que Bardem responde: "Saliendo de una tarta". "Se suponía que iba a ser la 'chica Bond' de la noche", añade, "y vaya que si lo fui".

Y eso no fue todo. Según Bardem, dirigiéndose a Craig: "No se me da bien [cantar], aparte de salir de pasteles de cumpleaños vestido de 'chica Bond'. Te canté Cumpleaños feliz imitando a Marilyn Monroe lo mejor que supe". El actor añade que la experiencia le vino a la mente rodando Being the Ricardos, cuando Aaron Sorkin y su equipo se empeñaron en que tenía que cantar.

"Cuando me dijeron que cantase, me quedé en plan: '¿Estáis seguros? ¿De verdad queréis oírme cantar? Y entonces lo intenté". No sabemos si el director y Nicole Kidman fueron un público más exigente que Craig, pero seguro que se quedaron menos ojipláticos.