Jason Momoa sufre un accidente de tráfico al chocar con una moto

Este fin de semana ha tenido lugar la Comic-Con de San Diego. Buena parte de los titulares le han pertenecido inevitablemente a Marvel (que ha anunciado algunos títulos de sus Fases 5 y 6), pero DC ha ejercido plácidamente su papel estrenando tráilers de ¡Shazam! La furia de los dioses o Black Adam. No ha habido espacio para The Flash (toda una patata caliente para Warner por los problemas de Ezra Miller con la justicia, programada pese a todo para el 23 de julio de 2023), ni tampoco para Aquaman and the Lost Kingdom, que James Wan estrenaría el 17 de marzo de 2023. Así que Jason Momoa no ha asistido al evento.

No obstante, en la misma Comic-Con se ha publicado un tráiler de la tercera temporada de See, serie que Momoa protagoniza para Apple TV+, y que se ha confirmado como el final del proyecto comenzando su emisión el 26 de agosto. Sea como sea, tampoco por ello Momoa ha bendecido con su presencia a San Diego, y ahora sabemos que mientras se desarrollaba la Comic-Con tenía otras cosas en las que pensar. Según recoge TMZ, ayer domingo Momoa conducía su coche en el cañón de Old Topanga (cerca de Calabasas, California), cuando se vio envuelto en un accidente de tráfico. Uno que se ha saldado sin heridas, al menos por su parte.

No pasa lo mismo con el motorista que impactó contra él. Según indica la policía, Momoa conducía su vehículo cuando una moto apareció en el carril contrario. Coincidiendo con la llegada a una curva, la moto se metió en su carril e impactó frontalmente contra su coche. El motorista salió despedido y cayó sobre el parabrisas de Momoa. Al menos parece que la situación se ha saldado para él con heridas leves y un hematoma en la pierna, mientras que a Momoa no le ha supuesto más perjuicio que hablar un rato con la policía antes de conducir de vuelta a casa.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.