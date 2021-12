Jason Momoa confirma el fin de rodaje de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’

Entre las heroicidades de Wonder Woman y los desvaríos de Zack Snyder (pasando por el fiasco del primer Escuadrón suicida), el Universo de DC andaba algo perdido cuando estrenó Aquaman en 2019. Entonces no solo se topó con un éxito comercial apoteósico: también con múltiples elogios que señalaban que por fin la franquicia había encontrado un camino propio, sin necesidad de emular a Marvel. Una vez cancelado el spin-off de terror que habría supuesto The Trench, la inevitable secuela de Aquaman llega en una fase muy distinta para DC, que ha hecho de la variedad y la combinación de líneas temporales sus grandes garantes.

No hay más que echarle un vistazo a las películas que rodean a Aquaman and the Lost Kingdom en el calendario de 2022. Para empezar tenemos a The Batman (4 de marzo), reboot con Robert Pattinson que traerá un par de series de HBO Max bajo el brazo. Luego están Black Adam (29 de julio) presentando a la némesis de Shazam y The Flash (4 de noviembre) poniendo orden en el multiverso, a las que dará la réplica la secuela de Aquaman el 16 de diciembre. A poco más de un año para que esta película llegue a los cines, acabamos de enterarnos de que su rodaje ha concluido, llegando el turno de la posproducción. Lo ha anunciado Jason Momoa, intérprete del Rey de la Atlántida.

El rodaje de Aquaman and the Last Kingdom ha afrontado los típicos problemas de la crisis pandémica (con Momoa llegando a dar positivos por coronavirus), pero James Wan ha conseguido llevar el proyecto a buen puerto tras haber hecho lo propio con el film anterior. En una reciente publicación de Instagram, Momoa habla de sus “últimos días en Hawaii” confirmando que la fotografía principal ha terminado y hablando de la nueva iniciativa benéfica en la que está envuelto, destinada a la asociación Sustainable Coastlines Hawaii que lucha “por el bien de las islas y su gente”.

En un story, el actor comentaba con entusiasmo “Oh, tío, está terminada. Desearía poder contaros mucho. Qué día más épico”, sin dar más detalles antes de despedirse con un “aloha”. Aquaman and the Lost Kingdom cuenta en su reparto con buena parte de los intérpretes que ya aparecieron en la entrega anterior, a saber: Amber Heard, Nicole Kidman, Temuera Morrison y los villanos que encarnaron Yahya Abdul-Mateen II y Patrick Wilson. Es de esperar que en las próximas semanas podamos ver algún tipo de teaser.

