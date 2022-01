Jason Isaacs sobre J. K. Rowling: "No pienso lanzarme a apuñalarla por sus palabras"

Hoy en día, el reparto de la saga Harry Potter vuelve a estar dividido en dos bandos. Claro que, en este caso, dicha división no tiene nada que ver con la guerra con Lord Voldemort, sino más bien con su apoyo o rechazo a J. K. Rowling y su polémica postura hacia la gente trans. Ahora es Jason Isaacs, uno de los pocos intérpretes del serial que aún no habían dado su opinión, quien ha tomado la palabra durante una entrevista en The Telegraph (vía Deadline).

"No quiero verme empujado a hablar acerca de la cuestión trans", previene el intérprete de Lucius Malfoy, quien describe dicho tema como "un campo minado". Aun así, acerca de 'Jo' [Rowling], ha señalado que conviene tener en cuenta sus obras benéficas antes de juzgarla.

"Algo que la gente debería saber acerca de ella –y esto no es una réplica– es que ha dedicado una cantidad enorme de su fortuna a convertir el mundo en un lugar mejor para cientos de miles de niños vulnerables mediante su ONG Lumos", señala Isaacs. "Y eso es bueno, sin medias tintas. Muchos de los actores de Harry Potter hemos trabajado para ella, y hemos visto su labor sobre el terreno".

De esta manera, Isaacs prefiere reservarse su opinión hasta que haya tenido la ocasión de hablar con la escritora. "Aunque haya dicho cosas muy polémicas, no pienso lanzarme a apuñalarla de frente –o por la espalda– sin haber tenido antes una charla, cosa que de momento no se ha presentado", asegura el actor.

La polémica en torno a J. K. Rowling comenzó en 2019, cuando la autora se posicionó en las filas del llamado 'feminismo radical transexcluyente' ('TERF', por sus siglas en inglés), una corriente de opinión muy poderosa en Reino Unido. Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, entre otros actores de la saga, han manifestado opiniones contrarias a la escritora.