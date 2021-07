Jason Blum asegura que la secuela de 'El exorcista' será como el reboot de 'La noche de Halloween'

Basta con hacer un poco de memoria para recordar que, como tantas otras sagas de terror, El exorcista no ha corrido la mejor de las suertes desde que su primera entrega, dirigida por William Friedkin, se convirtiera en un clásico absoluto. Las futuras explotaciones del fenómeno, las dos secuelas que le siguieron o la controvertida precuela El exorcista. El comienzo, no fueron tan bien recibidas como la original.

Sin embargo, esto no ha quitado a Blumhouse las ganas de desarrollar una nueva secuela del clásico de 1973, con David Gordon Green, responsable del exitoso reboot de La noche de Halloween y de sus dos próximas entregas, al frente. Y, al parecer, podemos respirar tranquilos porque el director pretende hacer con El exorcista lo mismo que ha hecho con la franquicia protagonizada por Jamie Lee Curtis: ignorar las secuelas y los reboots para volver a la historia original y arrancar desde allí.

Así, Jason Blum y Green volverían en esta secuela a la película original de William Friedkin, tal y como ha asegurado el productor a Dan of Geek. Pese a que no ha afirmado explícitamente que el filme ignorará las cuatro películas y la serie de televisión nacidas del clásico, sí que ha confirmado que se alejará de esos relatos.

"Va a ser como la secuela de La noche de Halloween de David", ha contado: "Creo que va a sorprender a todos los escépticos. Hicimos cambiar de opinión a muchos escépticos de La noche de Halloween y David, y creo que lo vamos a volver a hacer". Blum también ha asegurado que no lo intimida dar una nueva continuación a este clásico del terror: "Me encantan este tipo de películas porque la gente se pone muy emotiva con ellas. El listón está alto y es un reto hacer esta producción. Recordemos que la mayoría de la audiencia, el 95%, que vea esta película no habrá visto la primera El exorcista".

"Quiero hacer una película que funcione para ambas audiencias", ha insistido: "Quiero hacer una película para gente que conoce y ama la primera El exorcista, y está cabreada por esto, pero de alguna manera la arrastraremos al cine. Quiero que salgan contentos. Y quiero hacer una película que la gente que nunca ha oído hablar de El exorcista realmente disfrute. Creo que David hizo eso con La noche de Halloween. Y volverá a hacerlo con El exorcista".

