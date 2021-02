Jared Leto niega haberle regalado una rata muerta a Margot Robbie durante el rodaje de ‘Escuadrón suicida’

Puede que el rol de Jared Leto en el montaje de Escuadrón suicida fuera mucho más breve de lo pronosticado, pero eso no impidió que el actor desarrollara un esforzado y complejo sistema para meterse en un papel tan exigente (y tan celebrado por los Oscar) como Joker. Así, durante la producción de la película de David Ayer el equipo tuvo que lidiar con un Leto que nunca salía del personaje, algo que a su juicio tenía que derivar en hacer regalos de dudoso gusto a sus compañeros. Condones, juguetes sexuales, balas para Will Smith (que interpretaba a Deadshot), una revista porno para Adewale Akinnuoye-Agbaje (Killer Croc)... o, según se dejó caer entonces, una rata muerta a Margot Robbie.

Debido a esta estricta preparación, Leto no se tomó muy bien que luego Warner recortara drásticamente el metraje de su personaje, como tampoco supo lidiar con las malas críticas de la película y con la decisión de James Gunn de no contar con él en El Escuadrón Suicida. Parece, no obstante, que en la Liga de la Justicia de Zack Snydersí que había sitio para él, de forma que volveremos a ver a Leto como Joker en este excéntrico proyecto de HBO Max. Estos días, por tanto, Leto se acuerda recurrentemente de lo ocurrido con el film de Ayer, y entrevistado por GQ ha querido dejar una cosa clara.

Y es que, según cuenta el actor que estrenó recientemente Pequeños detalles en EE.UU., eso de que le regaló una rata muerta a Margot Robbie es mentira. Como vegano, él nunca podría haber hecho algo así, y defiende que le regaló una rata que estaba viva y tenía como nombre ‘Rat Rat’. Insiste, incluso, en que ayudó a Robbie a cuidar de ella, comprándole comida. “Nunca le di a Margot Robbie una rata muerta. Eso no es verdad. En realidad le di comida. Encontré en Toronto un lugar que vendía unos rollos de canela veganos estupendos”, defiende Leto.

Según supimos también en su momento, el actor acabó regalándole a todo el reparto un cerdo muerto, algo que Leto no ha negado. “Fue un buen regalo”, contaba entonces Adewale Akinnuoye-Agbaje, “porque tuvo el efecto de unirnos como grupo contra él”. Vaya, que por buenas que fueran sus intenciones, sus compañeros no guardan un recuerdo muy amable de Leto. Liga de la Justicia de Zack Snyder se estrena en HBO, por lo demás, el 18 de marzo, y cabe preguntarse si al intérprete le habrá dado tiempo a poner nervioso a su equipo con alguna otra ocurrencia.