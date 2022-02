Japanese Film Festival Online 2022: una ventana abierta y gratuita a 18 películas recientes del cine japonés

La cultura japonesa tiene aspectos que seducen, rasgo extensible a sus ficciones. Para aquellos que se han visto reflejados en esta consideración, el Japanese Film Festival Online (JFFO) constituye una oportunidad idónea para descubrir más detalles sobre su sociedad y ampliar sus horizontes cinéfilos. Del 14 al 27 de febrero, su segunda edición permite ver de manera gratuita y en VOSE 18 películas de perfil inédito de varios géneros, iniciativa con el relieve de que se desarrolla de manera simultánea en 25 países de los cinco continentes.

La idea es “abrir una ventana al cine japonés, dar la posibilidad de disfrutarlo en todo el mundo y en cualquier lugar”, explica Alejandro Rodríguez, coordinador de arte y cultura de la Fundación Japón, Madrid, representación local de la Japan Foundation. Comenta que la selección, guiada por la intención de mostrar la diversidad de la industria cinematográfica japonesa, se compone de títulos recientes y de interés que han tenido buena acogida en su país y en el circuito de festivales pero que en su mayoría no han trascendido fuera de esos terrenos y que por tanto aquí no se podían ver.

Rodríguez señala que en esta edición se ha mejorado la plataforma para los visionados, depurada a nivel técnico para favorecer la experiencia. Para sumergirse en el Japanese Film Festival Online 2022 basta con registrarse de manera gratuita y crear una cuenta sin otras implicaciones que no sean la cinéfila. Los filmes están disponibles durante las dos semanas de duración de la cita y se tienen 48 horas para ver cada uno una vez que se ha comenzado la reproducción de este (el sistema habilita un visionado completo por obra).

Imagen de la película 'Masked Ward' (JFFO)

La disponibilidad desde el primer día supone una ventaja respecto a la dinámica del año pasado, ya que en 2021 los largometrajes se estrenaban de tres en tres, al estilo de los festivales presenciales. En la organización se dieron cuenta, expone Rodríguez, que además la situación era injusta con algunas películas, en el sentido de que no es lo mismo estrenar online en lunes o martes que en viernes o sábado.

Las 18 películas

Las películas se exhiben en versión original, se pueden elegir los subtítulos y no falta el español. Las 18 propuestas se adscriben, con sus temáticas y matices propios, al thriller, el drama, la comedia, el cine histórico, el documental y, por supuesto, al anime.

De la sugerente lista, el portavoz de la Fundación Japón, Madrid apunta que por ejemplo It´s a summer film (Soushi Matsumoto, 2021) es de las que sorprenden. “Si fuese un festival presencial tradicional la escogería como película inaugural. Habla del cine desde la perspectiva de la gente joven y muestra a una chica enamorada del género clásico de samuráis que no quiere que este desaparezca”, indica Rodríguez.

Un momento del 'anime' 'Patema Inverted' (JFFO)

En cuanto a la animación, subraya que resultaba interesante recuperar Patema inverted (2013) y Time of EVE the movie (2010), dos trabajos de Yasuhiro Yoshiura, “una figura relevante del anime japonés no tan conocida”. También menciona Aristocrats (Yukiko Sode, 2021) e Ito (Satoko Yokohama, 2021), que describen la posición de la mujer en la sociedad. Añade que gustará The chef of South Polar (Shuichi Okita, 2009), “una gran comedia y muy divertida”, uno de los títulos con la gastronomía de fondo, y que llamará la atención Sumodo. The sucessors of samurai (Eiji Sakata, 2020), documental para descubrir de verdad el mundo del sumo.

Los amantes del cine y de lo japonés podrán ‘degustar’ asimismo The floating castle (Isshin Inudo y Shinji Higuchi, 2012), Ozland (Takafumi Hatano, 2018), Mio’s cookbook (Haruki Kadokawa, 2020), Masked Ward (Hishashi Kimura, 2020), Awake (Atsuhiro Yamada, 2020), Happy flight (Shinobu Yaguchi, 2008), Bread of happiness (Yukiko Mishima, 2012), The god of ramen (Takashi Innami, 2013), Her love boils bathwater (Ryota Nakano, 2016), Until the break of dawn (Yuichiro Hirakawa, 2012) y ReLife (Takeshi Furusawa, 2017).

El Japanese Film Festival Online, heredero del Japanese Film Festival presencial que en su momento se celebraba en varios países asiáticos y en Australia, tiene lugar vía online en España, Italia, Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur, Argentina, Ecuador, Egipto, Malasia, Filipinas… así hasta 25 países. A diferencia de la pasada edición, en esta ocasión acontece en las mismas fechas en todos los lugares. En el marco de esta red internacional, la dedicación de la Fundación Japón, Madrid pasa por, en palabras de Rodríguez, “hacer ese camino de puente con el público español”, principalmente difundir el ideario y dar a conocer el festival, encargarse del subtitulado y trabajar con los colaboradores que participarán en actividades especiales.

