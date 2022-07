Jane Campion teme que la pérdida de suscriptores provoque que Netflix deje de tomar riesgos

Por mucho éxito que haya tenido Stranger Things 4, la recepción de la serie solo ofrece un tibio consuelo frente a la gran noticia del año para Netflix: la pérdida de 200.000 suscriptores. Este descenso de audiencia ya ha conducido a varias medidas correctivas, envueltas en un agrio conflicto con los accionistas. La plataforma de streaming ha hecho un recorte del 2% de la plantilla, llevando a la eliminación de 150 puestos de trabajo, y se han dejado caer otros recortes que afectarían a la producción original, con vistas a hacer “películas más grandes y mejores, y realizar menos lanzamientos”. ¿Qué supone esto, pues, para el cine de autor?

Aún no está claro, pero no deja de contrastar con el rol de Netflix en la última carrera de los Oscar. El gigante de streaming nunca ha estado tan cerca de ganar Mejor película como con El poder del perro, y aunque este premio fuera a parar a (hagamos memoria) CODA, tampoco hay que restarle importancia a que Jane Campion ganara el Oscar a Mejor dirección. Campion, de hecho, ha iniciado una sólida colaboración con Netflix, y es que aunque aún no tenga nueva película en perspectiva, ha fundado una escuela de cine en Nueva Zelanda con la financiación de la compañía. Es el programa Aoteraoa Pop Up Film Intensive, que ha salido a colación durante una entrevista en BBC News.

¿Afectará el descenso masivo de suscriptores a la asociación de Campion con Netflix? Ella “lo ve difícil”, porque “ya hay establecida una relación y es gente muy leal”. Sobre su programa, Campion recuerda que pensó “oh dios, van a retirar el dinero, no es rentable para ellos”. “Pero estoy realmente encantada de que no lo hayan hecho”, apunta, y justifica la existencia de Aoteraoa Pop Up Film Intensive por “el deseo de darle algo a la nueva generación”. “Siento que la educación de hoy día es una mierda. No hay suficiente financiación para que no lo sea, ¿cómo se supone que la gente va a progresar? No me gusta, y si tengo algún poder para hacer algo, que parece que lo tengo, me gustaría cambiarlo”.

Aunque Campion vea blindada su relación con Netflix, teme que los problemas de la compañía sí afecten a otros cineastas. “Sí creo que van a ser más exigentes con otros proyectos o, tal vez y lo que sería muy triste, podrían no arriesgarse con gente sin nombre”. La directora de El piano agradece a Netflix su apoyo a El poder del perro: “La película no podría haberse hecho sin ellos”, sostiene. La gente de Netflix fue “la única dispuesta a acercarse” en base a lo que Campion había presupuestado para la película, que niega que “costara más de 30 millones de dólares” pero sí “algo parecido”.

Los temores de Campion con respecto a un cambio de rumbo en la relación de Netflix con el cine de autor están fundados. Más allá de cómo se pueda interpretar lo de “películas más grandes y mejores”, no queda sino recordar unas declaraciones previas de Ted Sarandos: “Hace unos años luchábamos por el mercado de películas de arte y ensayo. Hoy estrenamos algunas de las películas más populares y vistas del mundo. Solo en los últimos meses, cosas como No mires arriba, Alerta roja o El proyecto Adam son ejemplos de eso”. Puede que títulos como El poder del perro, El irlandés o Roma no tengan hueco en esta estrategia.

