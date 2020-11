Da igual lo inquietante, sangrienta o (en términos cualitativos) irregular que haya sido la extensa saga de Halloween desde su inicio en 1978 a cargo de John Carpenter; cuenta a sus espaldas con un sinnúmero de fans incondicionales, que evidentemente esperan con gran hype el estreno de su última entrega, Halloween Kills. Era el caso de Anthony Woodle, fanático de la franquicia que falleció recientemente, pero que al menos pudo cumplir su deseo de poder ver la película de David Gordon Green antes de su estreno fijado para el 15 de octubre de 2021.

The Post and Courier recoge una entrañable historia relacionada con Anthony Woodle, su novia Emilee y nada menos que Jamie Lee Curtis, intérprete de Laurie Strode en la saga. Anthony y Emilee llevaban prometidos desde la noche de Halloween de 2017, pero dos años después recibieron la peor de las noticias: Anthony, de 29 años, era diagnosticado con cáncer terminal de esófago. Según la enfermedad avanzaba, Woodle supo también que no le iba a ser posible ver la nueva entrega de su querida saga, cuando Universal decidía posponer un estreno fijado inicialmente para octubre de 2020 debido a la crisis del COVID-19.

No obstante Paul Brown, amigo de Woodle y dueño de un cine en Charleston, Carolina del Sur, tomó cartas en el asunto. Por ello contactó con Rough House Productions, estudio a cargo de Danny McBride y David Gordon Green (y, por tanto, responsable del relanzamiento de La noche de Halloween a través de la secuela homónima estrenada en 2018), y se interesó por si había algún modo de darle una última alegría a su amigo antes de morir. Rough House accedió a celebrar un pase especial en este cine al que acudieran Anthony y Emilee, pero eso no fue todo.

“Fue la vez que más le he visto sonreír, durante y después de la película”, contaba Emilee poco después en relación a cómo su novio vivió la proyección anticipada de Halloween Kills. Poco después, además, Rough House también facilitó que Jamie Lee Curtis tuviera una larga llamada telefónica con Anthony en la que hablaron de la saga, de la relación de Anthony con ella, y de su grave enfermedad. En esta misma conversación, además, Anthony también lamentó que no llegara a tener tiempo de casarse con Emilee.

Poco después, el pasado 13 de septiembre, la salud de Anthony empeoró drásticamente. Y en el lecho de su muerte, rodeado de su familia, recibió una nueva llamada de Jamie Lee Curtis. La actriz, que posee el título de sacerdote y la potestad para oficiar enlaces matrimoniales, le dijo lo siguiente por teléfono: “Anthony y Emilee, os prometimos este momento. Vivimos y amamos en este momento. Que la gracia de Dios os bendiga, que la paz os acompañe, que sus espíritu ilumine vuestros corazones. Con el poder que me ha sido otorgado por Internet, tengo el placer de proclamaros marido y mujer”.

Menos de una hora después, Anthony Woodle expiraba, y ponía fin a una historia tan triste como entrañable, para conservar en el recuerdo una vez vayamos a ver el año que viene Halloween Kills.