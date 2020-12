Jamie Bell y Margaret Qualley protagonizarán el biopic de Fred Astaire y Ginger Rogers

Si pensamos en el musical hollywoodiense es inevitable que nos vengan a la cabeza los enérgicos bailes de Fred Astaire y Ginger Rogers, que llegaron a protagonizar juntos hasta diez exitosas películas en los años 30. Con títulos tan destacados como La alegre divorciada o Sombreros de copa, Astaire y Rogers son los principales rostros del musical clásico, y era cuestión de tiempo que alguien quisiera llevar su vida a la pantalla. Finalmente será Jonathan Entwistle, creador de series como The End of the F***ing World o Esta mierdame supera, quien se encargue de ello.

Según recoge The Hollywood Reporter, Entwistle rodará un biopic sobre la pareja de actores desarrollado por Amazon Studios y Automatik. Su título es Fred & Ginger y ya tiene protagonistas asociados: nada menos que Jamie Bell y Margaret Qualley, quienes no son en absoluto desconocedores del baile puesto que uno saltó a la fama gracias a Billy Elliot en el año 2000 y otra intervino en la serie del año pasado Fosse/Verdon.Tanto Qualley como Bell ya aparecieron juntos en Quien quede en pie (2018), y habían sido vinculados a la siguiente película del director de esta, Tim Sutton, por título de The Chain. Desde su anuncio en 2019, sin embargo, no ha vuelto a saberse nada de dicho proyecto.

Fred & Ginger narraría la relación de ambos tanto delante como detrás de las cámaras, donde según trascendió ambos se detestaban mutuamente. El guion de este prometedor biopic está a cargo de Arash Amell, que en 2018 escribió el libreto de La corresponsal, protagonizada por Rosamund Pike y Jamie Dornan.