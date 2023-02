James Mangold ('Indiana Jones 5'), más que probable director de 'La Cosa del Pantano' para DC

James Mangold no puede estarse quieto. Aún metido en un embolado de la talla de Indiana Jones y el dial del destino, el director de Logan ya se está buscando su próximo frente de batalla... en la DC remodelada por James Gunn, y con uno de sus personajes menos afortunados en el audiovisual. Al menos hasta ahora.

Se trata de la Cosa del Pantano, el monstruo creado por Len Wein y Berni Wrightson en 1972. El martes, un día después de que Gunn y Peter Safran anunciaran que esta criatura tendrá su propio largometraje, Mangold tuiteó una ilustración de la misma en su hábitat natural.

La cosa no hubiera pasado de ahí de no haber sido porque James Gunn retuiteó el post de Mangold, disparando las especulaciones. Fuentes citadas por The Hollywood Reporter afirman que el director, muy fan del personaje, ya les ha propuesto ideas a los nuevos mandamases de DC. Ahora bien: la película tendrá que esperar a que el director haya terminado su biopic de Bob Dylan con el sello Paramount.

Si bien la Cosa del Pantano ha sido uno de los monstruos más populares de DC desde su creación, su apogeo en 1982 cuando cayó en manos de Alan Moore. El autor de Watchmen y V de Vendetta convirtió lo que era un homenaje a los clásicos del cine de terror en un título vanguardista influido por Stephen King y Clive Barker. Además, creó al mago timador John Constantine, un personaje que se incorporó por derecho propio al panteón de la editorial.

En cuanto al audiovisual, el monstruo ha tenido varias adaptaciones audiovisuales, todas ellas con bastante mala pata. Entre ellas, el largometraje dirigido por Wes Craven (1982) y las series La criatura del pantano (1990) y Swamp Thing (2019). Gunn y Peter Safran han prometido que su regreso a la gran pantalla será "terrorífico": ¿podemos fiarnos de Mangold para una tarea así?

