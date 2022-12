James Gunn quiere que la trilogía de 'Guardianes de la galaxia' sea como la de 'Antes del amanecer'

Cuando a James Gunn le despidieron temporalmente de Marvel Studios el director aprovechó para hacer muchas cosas: recalar en DC, hacer tanto El Escuadrón Suicida como El Pacificador, y mover los hilos necesarios para posteriormente convertirse junto a Peter Safran en el nuevo presidente de DC Studios. Pero a Gunn le daba una gran pena no poder hacer Guardianes de la Galaxia 3, especialmente por el hecho de no concluir la historia de Rocket. El mapache que dobla Bradley Cooper es su personaje favorito, y Gunn agradece haber tenido la oportunidad de que, una vez le readmitan en Marvel, dirigir Guardianes de la Galaxia. Volumen 3. Pondrá fin a la trilogía el 5 de mayo de 2023, coincidiendo también con el último trabajo de Gunn para el MCU.

De cara a completar la trilogía Gunn es consciente de que hay muchos ejemplos de terceras entregas que lo estropean todo, algo sobre lo que ha reflexionado vía Entertainment Weekly. Guardianes de la Galaxia. Volumen 3, que estrenó recientemente su primer tráiler, tiene frente a sí el desafío de dar un final satisfactorio a sus personajes, que además resultan ser algunos de los más queridos de Marvel. “Se pueden contar con la mano los terceros buenos episodios de una trilogía. Básicamente están Antes del amanecer, El señor de los anillos y quizá Spider-Man. Pero no hay demasiadas terceras partes buenas”, explicó Gunn. Es posible que con Spider-Man se refiera a aquella saga que culminó en el MCU con la reciente No Way Home, porque lo que es el Spider-Man 3 de Sam Raimi no acostumbra a gustarle a nadie.

“Aquí es donde llegamos a conocer la verdad sobre quienes son estos personajes, y afrontamos los mayores desafíos”, prosigue. Gunn se ha fijado como referente la que, esta sí, es una de las trilogías más prestigiosas de la historia del cine: la saga que Richard Linklater conformó con Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes del anochecer. Protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy como Jesse y Céline, la trilogía culminó en 2013 tras 18 años, con la que además fue su película más aclamada. Gunn, por su parte, ha vuelto a insistir en lo importante que es el destino de Rocket en Guardianes de la Galaxia. Volumen 3. “Una de las razones por las que volví a esta película fue porque necesitaba contar la historia de Rocket”, recordó Gunn.

“Para mí Rocket siempre ha sido el protagonista de las películas de Guardianes. Creo que ejemplifica muchos de los rasgos de todos los Guardianes. Han tenido todos esos traumas, y eso les une. Sólo creo que su caso es más extremo que el de los demás”. Guardianes de la Galaxia 3 viene precedida por el reciente Especial Felices fiestas, donde por otra parte la presencia del mapache era testimonial. No ocurrirá lo mismo en la próxima entrega. “Me siento increíblemente bendecido y afortunado por haber tenido a toda esta gente a mi alrededor haciéndola. Es la mayor bendición de mi vida... Me habría entristecido mucho no completar la trilogía por muchas razones, pero me siento muy unido a Rocket. Siento que nadie sería capaz de contar su historia completa si no fuera yo”.

