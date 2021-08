James Gunn: “Pensé que ‘El Escuadrón Suicida’ debía enfrentarse a Superman”

Si ya has visto El Escuadrón Suicida (o te has topado con algún tráiler especialmente revelador) sabrás que su villano es una estrella de mar gigante… que responde al poético nombre de Starro el Conquistador. Contrariamente a lo que pueda parecer, este llamativo kaiju no es una ocurrencia de James Gunn, sino un personaje de amplio y señero historial en las viñetas, hasta el punto de que gracias a su condición de primer enemigo de la Liga de la Justicia motivó que Marvel se especializara en los superhéroes allá por los años 60. Vaya, que no es alguien en absoluto desconocido, y de hecho ni siquiera fue la primera opción de Gunn a la hora de ofrecer un antagonista.

Durante una charla en el podcast Script Apart, el director de El Escuadrón Suicida ha hablado de los primeros borradores para el guion de su película, afirmando que antes de Starro pensó en un personaje mucho más célebre del Universo de DC. Este no fue otro que Superman, o Kal-El: alguien de inmenso poder capaz de ponerle las cosas muy difíciles a los protagonistas. “Hubo un tiempo en el que pensé que el Escuadrón Suicida debía enfrentarse a Superman”, declaró el director de Guardianes de la Galaxia. “Me pareció una historia muy interesante, pero entonces pensé en Starro. Es un personaje que me encanta de los cómics”, apunta, para a continuación explicar qué le gustó tanto de esta estrella de mar.

“Creo que es un personaje de cómic perfecto porque es absolutamente ridículo, pero también da mucho miedo a su manera. Lo que hace da miedo. Cuando era niño me aterrorizaba cuando ponía esos ‘abrazacaras’ en Superman y Batman”, apunta, haciendo referencia a la facultad de Starro para que versiones de sí mismo controlen mentalmente a sus enemigos. “Así que pensé que era uno de los principales villanos de DC que nunca aparecería en otra película. O si lo hacía sería en su versión ‘nube negra’, no como esa estrella de mar gigante que camina, no un kaiju de color rosa brillante, ridículamente grande y brillante”.

La mezcla de terror y ridiculez fue demasiado irresistible para Gunn, aunque esa no fue la única razón por la que se acabó decantando por Starro en vez de por Clark Kent. Y es que, para cuando llegó a DC, había un lío inmenso sobre cuál era el futuro del personaje, y si debía seguir interpretándolo Henry Cavill tras la debacle de Liga de la Justicia. “En ese momento había muchas preguntas sobre Superman en el Universo de DC, y quería alejarme de eso. Solo quería contar una buena historia”, explica Gunn. Aún así, Superman no desapareció del guion: es mencionado cuando descubrimos que Bloodsport (Idris Elba) está en prisión por haberle mandado a cuidados intensivos con una bala de kryptonita.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.