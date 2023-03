James Gunn carga contra un fan racista de Marvel por 'Guardianes de la Galaxia Vol 3': "He elegido al mejor actor, y punto"

Una vez más, la afición de James Gunn por los salseos de internet llega a los titulares. En esta ocasión, además, el director ha entrado al trapo con buena razón, porque el tiempo que uno dedica a hacer frente a trolls racistas siempre está bien empleado.

La razón de la discordia ha sido la elección de Chukwudi Iwuji como el Alto Evolucionador para Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Británico de origen nigeriano, el actor tiene una distinguida carrera como miembro de la Royal Shakespeare Company, además de una interesante carrera en TV. Así pues, Gunn se dio una palmadita en la espalda publicando su foto en Instagram junto al mensaje "Estoy impaciente por que conozcáis a este tío".

El hecho de que Iwuji sea afrodescendiente, sin embargo, no le sentó bien a un usuario que respondió con una larga filípica. "Otro tío blanco convertido en un tío negro. ¿Por qué no podrían dejarlo como está o, no sé, ¿coger una minoría diferente?", se preguntaba (vía Variety), usando más adelante la palabra "woke" (tenía que salir) y cayendo además, para arreglarlo, en la homofobia y la transfobia.

"Triste y patético", concluía. "Están eligiendo [actores] basándose en la raza y la corrección política y no en el talento o en el canon".

La respuesta de James Gunn, también en Instagram, fue contundente. "Elegí al mejor actor, y punto, y la mejor persona para el papel. Me importa una mierda la raza de Chukwudi Iwuji, así que parad el carro con vuestras asunciones racistas de POR QUÉ le elegí".

El director remataba la faena recordando que el aspecto del Alto Evolucionador en los cómics no tiene que ver con el de ninguna etnia terrícola: "Por cierto, él interpreta a un tío que casi siempre sale de color púrpura".

Creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1966 como secundario en las aventuras de Thor, el Alto Evolucionador se ha convertido desde entonces en un villano de culto para los fans de Marvel. Su historia, además, está muy relacionada con la de Adam Warlock, el personaje al que da vida Will Poulter en Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Iwuji le ha descrito como "un sociópata, un narcisista, pero encantador".

