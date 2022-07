James Cameron duda del éxito de 'Avatar 2' y cree que quizá no dirija las próximas entregas

James Cameron siempre se ha caracterizado por ser un cineasta con las cosas muy claras. Desde aquella anécdota en la que vendió la secuela de Alien, el octavo pasajero a otras diversas de sus métodos de rodaje, el director siempre ha antepuesto sus convicciones a todo lo demás, ideas que lo han llevado, entre otras cosas, a hacer la película más taquillera de la historia. Sin embargo, y quizá por primera vez en su vida, Cameron se estaría planteando qué hacer con su carrera en general, y con la saga Avatar en particular.

Según declara en una entrevista, el director de Avatar se está pensando si continuar con la saga y, de hacerlo, seguir al cargo como principal realizador en vez de solo como productor. "Las películas de Avatar en sí mismas lo consumen todo. Tengo otras cosas que estoy desarrollando y que son emocionantes. Creo que con el tiempo -no sé si después de tres o después de cuatro- querré pasar el testigo a un director en el que confíe para que tome el relevo, y así poder hacer otras cosas que también me interesan. O tal vez no. No lo sé", explica Cameron, que en los últimos años también se ha dedicado a explorar otros mundos fuera de Pandora.

De ese desarrollo de proyectos ha salido por ejemplo Alita: Ángel de combate, en la que Cameron produjo y encargó la dirección a su buen amigo Robert Rodriguez. Pero a pesar de todo el cineasta está aun muy concentrado en Avatar 2: "Todo lo que necesito decir sobre la familia, sobre la sostenibilidad, sobre el clima, sobre el mundo natural, los temas que son importantes para mí en la vida real y en mi vida cinematográfica, puedo decirlo en este lienzo. Me emocioné más a medida que avanzaba", confiesa el director, quien también nos pone al día de cómo está de preparada el resto de la saga.

"La cuarta película es una maravilla. Es la leche. De hecho, espero poder hacerla. Pero depende de las fuerzas del mercado. La tercera está en la lata, así que saldrá a pesar de todo. Espero que podamos hacer la cuarta y la quinta porque, en definitiva, es una gran historia". Cuando Cameron se refiere a "las fuerzas del mercado" es cuando saca su vena más de productor y se pone realista al explicar que la audiencia de Avatar en 2009 no es la misma que la que hay ahora y que muchos incluso puede que se hayan olvidado del mundo de Pandora.

"Nos hemos quedado en una órbita un poco externa y tenemos que restablecernos", admite el director, quien reconoce que algunas personas habrán olvidado parte de la historia y el nombre de los personajes y precisamente para eso ayudará el reestreno de Avatar en septiembre: "Los trolls dirán que no les importa y que no pueden recordar los nombres de los personajes o una maldita cosa que sucedió en la película... Luego volverán a ver la película y dirán: 'Oh, vale, perdona, deja que me calle la boca ahora mismo'. Así que no me preocupa eso", concluía contundente Cameron.

