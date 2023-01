James Cameron carga contra la obsesión de Hollywood con el VOD: "Es una gran estafa piramidal"

Las expectativas más optimistas se han cumplido, y ahora James Cameron puede alardear de haber obtenido un exitazo con Avatar: El sentido del agua. Esto mientras gigantes del VOD como Netflix o HBO Max se enfrentan a la caída de sus acciones en bolsa y cancelan shows a diestro y siniestro para enjugar sus pérdidas. ¿Iba a pasar el canadiense más megalómano sin hablar de esto?

Pues claro que no. En el podcast The Business (vía The Playlist), Cameron ha hablado de las cifras de su nuevo blockbuster azul y de cómo estas contradicen la obsesión por el streaming que los estudios de Hollywood cogieron durante la pandemia.

El cineasta empieza hablando de cómo, tras la absorción de Fox por parte de Disney y los acontecimientos posteriores, la trayectoria de su filme en pantalla grande pendió de un hilo: "Estábamos pendientes de cuál sería el nuevo énfasis, y de si acabaríamos atrapados en el vórtice de Disney+ y hablando de reducir ventanas [de exhibición en cines] y esa clase de cosas", explica.

Algo, que a su juicio, se debió al fenómeno provocado por los confinamientos en todo el mundo. "Creo que todo el mundo se quedó pillado [con el streaming] cuando la pandemia empezó a hacer daño. Solo que no hizo daño: mató la asistencia a los cines", explica. Una asistencia que Avatar 2 está "sacando de la tumba" ahora mismo, pero que "se cargó [las salas] durante casi un año".

Ante esta tesitura, prosigue Cameron, Hollywood reaccionó como un dinosaurio herido: embistiendo sin mirar dónde pisaba con tal de evitar pérdidas en la bolsa.

"Todo el mundo tenía una gran historia de Wall Street acerca de cómo íbamos a crear todo este contenido", recuerda. "Y según he podido ver de lejos, porque yo no entré en ese juego, parecía que todos estaban tirando el dinero como tontos para generar contenido y crear un flujo en constante renovación".

Pero eso no coló, añade el director, por las propias características del vídeo bajo demanda. "Creo que el espectador medio necesita entre ocho y diez suscripciones para verlo todo", señala. "Así que me parece insostenible, como una gran estafa piramidal. Creo que va a haber algún tipo de consolidación".

Sin embargo, Avatar: El sentido del agua superó los 1.500 millones de recaudación, convirtiéndose en la película más taquillera de 2022 pese a un estreno tardío. Algo que obligará a Cameron a rodar unas cuantas secuelas, pero que también parece haber revalidado las posibilidades de la pantalla grande para generar cifras mastodónticas. ¿Veremos en los próximos meses otros estrenos que confirmen esta rentabilidad?

