Jake Gyllenhaal tuvo un ataque de pánico durante el rodaje de ‘Spider-Man: Lejos de casa’

No importa la experiencia que hayas acumulado a lo largo de tu carrera: trabajar en el Universo Cinematográfico de Marvel tiene unas características propias que pueden pillar desprevenidos a los recién llegados. La maquinaria de Kevin Feige se caracteriza, amén de por un estricto control sobre cómo cada película o serie engrosa la narrativa común del MCU, por una producción incesante y en cadena, que entre otras cosas ha provocado que una actriz como Gwyneth Paltrow no sepa con exactitud en qué películas ha aparecido. Lo de Paltrow ofrece quizá el lado divertido, pero el modelo también implica una serie de presiones para las que Jake Gyllenhaal resultó no estar preparado.

El talentoso actor debutó en Marvel dentro de Spider-Man: Lejos de casa, que dirigida por Jon Watts venía a dar réplica tanto a la anterior Spider-Man: Homecoming como al film de Marvel que le precedía directamente: el enorme crossover que supuso Vengadores: Endgame. En Lejos de casa Gyllenhaal interpretó a Quentin Beck, un presunto justiciero llegado de otra dimensión que colaboraba con Spider-Man (Tom Holland) y Nick Fury (Samuel L. Jackson) para poco después revelar que estaba lleno de secretos. La interpretación de Gyllenhaal fue muy aplaudida, pero eso no quiere decir que su paso por el set fuera un camino de rosas. De hecho, el actor lo pasó bastante mal.

Debutar en Marvel fue “un trabajo totalmente diferente”, y a Gyllenhaal pronto le agobiaron los intensos ritmos de la producción. “Es duro. La interpretación es dura. Todo ello”, le ha confiado al presentador Howard Stern. “Y el MCU es un mundo enorme; yo me incorporé cuando el tren ya estaba en marcha. Normalmente, llego muy pronto y sé apañarme”, revelaba… pero en Lejos de casa, que llegó a superar en taquilla la barrera de los 1.000 millones de dólares, no sucedió así. “Me estaba volviendo loco”, asegura, en referencia al agobio que sintió durante el rodaje por la rapidez y la cantidad de personal involucrado.

“Hubo un momento que estábamos varios actores en una escena y recuerdo que no pude recordar mis líneas. Me quedé paralizado. Y ellos estaban en plan ‘guau’”, cuenta Gyllenhaal. “Me acerqué a Tom Holland y le dije ‘amigo, ayúdame’. Él dijo ‘todo está bien tío, relájate’. Era como si él fuera yo en muchas situaciones. Pero lo conseguí. Me presioné mucho a mí mismo porque me encanta este mundo. Tuve que acercarme al equipo y decir ‘mirad, acabo de salir de Broadway haciendo un espectáculo de un solo hombre durante una hora y media en escenario, lo tengo. Puedo hacerlo, creedme’”.

Pese a ser uno de los actores más reputados de su generación, Gyllenhaal no ha acostumbrado a formar parte de blockbusters, y quizá por ello la experiencia en Lejos de casa fue tan dura. El actor no ha esgrimido quejas similares con respecto a Culpable (film que estrenó recientemente en Netflix como remake de un conocido título danés), pero ahora hay cierto sector del fandom que especula con que Beck (alias Mysterio) regresará pronto al MCU, dentro de la reunión multivérsica que apunta a ser Spider-Man: No Way Home. El film se estrena el próximo 17 de diciembre, y por ahora Gyllenhaal no ha dado señales de que le hayan vuelto a llamar.

