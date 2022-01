Todos estos proyectos de Jake Gyllenhaal tienen una pinta estupenda

Los últimos dos años Jake Gyllenhaal ha estado bastante apartado de la primera línea de actualidad, si quitamos su entrada en el Universo Marvel a través de Spider-Man: Lejos de casa (2019), donde encarnó a Mysterio. Pero eso va a cambiar radicalmente en la próxima temporada, pues es cuando empezarán a aflorar todos los interesantes proyectos en los que está enfrascado.

El estreno en Netflix hace unos meses de Culpable, el remake del thriller danés con el mismo título que ha dirigido Antoine Fuqua marcó el pistoletazo de salida para esta temporada de recolección de trabajos de Jake Gyllenhaal.

Y está por ver si su nombre no se cuela entre los nominados a los Oscar –a pesar de ser uno de los actores más aclamados actualmente, solo ha estado nominado una vez: por Brokeback Mountain (2005)–, aunque lo reñido de la categoría lo hace difícil. Pero no hay problema, seguro que con alguno de los siguientes proyectos tiene una nominación clara en el horizonte.

Esto es todo lo que tiene pendiente de estrenar o está preparando Jake Gyllenhaal:

* Ambulance. Plan de huida. El regreso de Michael Bay a la gran pantalla cinematográfica tras su incursión en Netflx es, curiosamente, otro remake de un thriller danés: Ambulancen, dirigido por Laurits Munch-Petersen en 2005. Como intuirás por su título, se trata de una película de acción a bordo de una ambulancia en plena carrera frenética por las calles de Los Ángeles tras haber sido secuestrada como vehículo de huida por dos atracadores.

• The Interpreter. Si Jake Gyllenhaal es un actor que no para de acumular papeles, Guy Ritchie es un director que en los últimos años ha metido la quinta velocidad y no para de acumular rodajes y películas. En este proyecto coinciden los dos. Rodada en Alicante y Zaragoza, la película se ambienta en Afganistán, a donde vuelve el militar estadounidense protagonista para encontrar al intérprete que le salvó la vida durante la guerra.

* Francis and the Godfather. No es la serie sobre el rodaje de El padrino que prepara Paramount+, sino la película sobre el rodaje de El padrino que prepara Barry Levinson. En este proyecto Oscar Isaac interpretará a Francis Ford Coppola y Gyllenhaal dará vida a Robert Evans, el mítico productor de la Paramount durante los años del Nuevo Hollywood.

* A Suspense Novelist’s Trail of Deception. Primera serie que protagonizará Jake Gyllenhaal. Es una producción de Annapurna Pictures que estará escrita y dirigida por Janicza Bravo (Zola) a partir de un artículo del New Yorker sobre la figura del editor literario Dan Mallory, que escribió bajo el pseudónimo femenino A.J. Finn el bestseller de misterio La mujer en la ventana, llevado al cine por Joe Wright con Amy Adams de protagonista.

* The Son. Otra serie, en esta ocasión con Jonathan Nolan y Lisa Joy como productores, más Denis Villeneuve como posible director. El pedigrí de los nombres implicados lleva a pensar que habrá que darle tiempo, pero desde luego tiene buena pinta: adaptará la novela El heredero, del noruego Jo Nesbø, aquí al margen de su saga principal de historias criminales protagonizadas por el inspector Harry Hole.

* Combat Control. Otro bestseller y otra historia real: la de John Chapman, técnico de control de combate de la Fuerza Aérea que murió en la guerra de Afganistán; también la de la investigación que se inició 15 años después para averiguar si realmente era un digno destinatario de la Medalla de Honor. Dirigirá Sam Hargrave (Tyler Rake).

* The Division. Adaptación del videojuego de acción de Ubisoft inspirado en la obra de Tom Clancy que lleva postergándose una considerable cantidad de años. ¿El único que se ha mantenido siempre asociado al proyecto? Jake Gyllenhaal como protagonista. La última iteración posiciona a Rawson Marshall Thurber (Alerta roja) como director y Netflix detrás de la distribución. Veremos.

* Suddenly. Jake Gyllenhaal y Vanessa Kirby quedarán atrapados en una isla del Atlántico Sur. Este thriller de supervivencia está basado en la novela De repente, solos de la escritora francesa Isabelle Autissier.

* Oblivion Song. Atención a esta adaptación de un cómic de Robert Kirkman (The Walking Dead) y Lorenzo De Felici sobre un hombre decidido a rescatar a los supervivientes de un infierno apocalíptico conocido como Oblivion y situado a las afueras de Filadelfia, donde se calcula que desaparecieron 300.000 personas. Ese hombre será Jake Gyllenhaal, por supuesto.

* Prophet. Vamos allá con otra adaptación de cómic. Aquí se trata de una cabecera de Image Comics: las aventuras de John Prophet, personaje creado por Rob Liefeld (sí, el creador de Deadpool), un supersoldado de la Segunda Guerra Mundial con el ADN modificado que despierta en la actualidad y se siente, como es natural, bastante perdido en el mundo moderno.

* Cut and Run. Lo último en añadirse al volquete de proyectos de Jake Gyllenhaal ha sido este thriller high concept donde el actor liderará a una banda de atracadores que operan en alta mar atacando yates de lujos como piratas modernos y se mueven en lanchas a gran velocidad.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.