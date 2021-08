Jake Gyllenhaal: “Creo que bañarse no es tan necesario”

En ocasiones las confesiones más atípicas provienen de escenarios tan a priori controlados como la promoción de una famosa marca de perfumes. La última gran campaña de Prada tiene a Jake Gyllenhaal como protagonista vendiendo las bondades de su nueva fragancia, la Luna Rossa Ocean, para la cual esta empresa ha contratado a nada menos que Johan Renck como artífice. El realizador de Chernobyl (que durante un breve período de tiempo estuvo vinculado también a la serie de The Last of Us) ha rodado un anuncio que tiene a Gyllenhaal como protagonista, y que ha sido el detonante de un publirreportaje de Vanity Fair donde se entrevista al actor y se le arranca algunas respuestas bastante marcianas.

Una de las últimas películas donde pudimos ver al intérprete fue Spider-Man: Lejos de casa, y ahora mismo su agenda está repleta de proyectos como The Division, Francis and the Godfather (donde encarna a Robert Evans, productor de El Padrino) o la más próxima, Ambulance: el nuevo thriller de acción de Michael Bay. Pese a esta cantidad de títulos la entrevista de Vanity Fair toma otros derroteros, en tanto a reflexiones sobre el mar, los barcos o la complicada relación de los actores con la publicidad. El tono del artículo es marcadamente excéntrico, pero el clímax llega cuando el periodista Andrew Whelan le pregunta a Gyllenhaal por sus “rituales de ducha”.

“Siempre me desconcierta que los estropajos provengan de la naturaleza; parecen hechos en fábrica pero no es así, y siempre me ha sorprendido”, responde el actor sin venir a cuento, y luego suelta la bomba: “Creo que bañarse no es tan necesario”. “Los buenos modales y el mal aliento no te llevan a ningún lado, así que lo hago. Pero creo que no bañarse es realmente útil para el mantenimiento de la piel, y además nos limpiamos naturalmente”. De todo lo cual podemos extraer que Gyllenhaal se baña habitualmente, pero solo por inercias sociales y, si por él fuera, procuraría cuidar su piel utilizando métodos alternativos.

