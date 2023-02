Jafar Panahi sale de prisión al poco de ponerse en huelga de hambre

En julio de 2022 Jafar Panahi acudió a las autoridades para preguntar por la detención de sus compañeros cineastas Mohammad Rasoulof y Mostafa Al-Ahmad. Como resultado fue detenido él mismo mientras se reactivaba una condena expedida en 2010 por “propaganda contra el régimen” que le prohibiría rodar y viajar. Panahi fue condenado a seis años ante la repulsa de la comunidad internacional, desarrollándose todo en el marco de una dura represión por parte del gobierno a la sociedad y a la cultura, luego de unas manifestaciones masivas en Irán tras el derrumbe de un edificio donde fallecieron 40 personas.

Panahi entró en prisión pero eso no evitó que su último film, No Bears, se proyectara en varios festivales de cine e incluso ganara el Premio Especial del Jurado en Venecia, mientras el director contactaba con el público a través de varios mensajes enviados desde su encarcelamiento. Recientemente su mujer, Tahereh Saedi, confirmó que los abogados de Panahi habían demostrado que la detención contradecía las leyes de Irán al haber prescrito los cargos, lo que fue sucedido de la decisión de Panahi de ponerse en huelga de hambre como protesta. “Hoy no tengo más remedio que protestar contra estos comportamientos inhumanos mediante mi posesión más querida; es decir, mi vida”, declaró Panahi.

Felizmente, y según recogen varios medios internacionales, poco después de que Panahi tomara esta drástica resolución ha sido liberado de la cárcel de Evin. El impacto mediático, pero sobre todo los progresos de los abogados Saleh Nikbakth y Yusef Moulai, así lo han conseguido. “Aunque me alegro de la liberación del señor Panahi, hay que decir que su puesta en libertad debería haber tenido lugar hace tres meses, tras la aceptación de nuestra objeción a la anterior decisión judicial”, ha afirmado Nikbakth, aprovechando para llamar la atención sobre el maltrato a artistas disidentes por parte del gobierno de Irán.

“Me indignan estas represiones al señor Panahi y otros artistas, escritores, intelectuales y periodistas y, en general, manifestantes contra el statu quo, ya que incluso se niegan a aplicar la decisión de la máxima autoridad judicial”, continuó en declaraciones recogidas por el reportero internacional Mansour Jahani. “La decisión del Tribunal Supremo fue emitida tras nuestra objeción a la sentencia anterior del señor Panahi el 18 de octubre de 2022, y el señor Panahi debería haber sido puesto en libertad bajo fianza inmediatamente”.

Panahi, director de films como El círculo o Taxi Teherán, se había propuesto a dejar de comer, beber o tomar medicinas hasta que no saliera de la cárcel, injustamente encerrado durante medio año. Cerca de un día después se ha efectuado su liberación, en un giro de los acontecimientos al que ya han reaccionado con alivio entidades como el Festival de Berlín. “Estábamos muy preocupados por la salud de Jafar Panahi y ahora estamos muy contentos de que finalmente haya sido liberado”.

