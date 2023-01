Jafar Panahi aún no ha salido de la cárcel pese a haberse demostrado que su detención fue ilegal

En los últimos festivales de cine ha destacado la presencia de No Bears, la última película de Jafar Panahi. No solo por la excelencia a la que acostumbra la carrera de este cineasta iraní, sino porque este recorrido ha coincidido con la estancia del director de El círculo en la prisión de Evin, en Teherán. Panahi, de 62 años, fue arrestado hace meses cuando acudía a protestar por la detención de dos compañeros cineastas, Mohammad Rasoulof y Mostafa Aleahmad. Panahi ingresó en prisión conmocionando a la comunidad cinematográfica internacional, que no tardó en expresar su repulsa ante el régimen iraní en el marco de una fuerte represión cultural y unas protestas cuyo enfrentamiento a las autoridades ya han dejado 500 civiles muertos y más de 100 artistas encarcelados.

Según concluyó la andadura de No Bears (ganando el premio especial del jurado en Venecia) también lo hicieron las noticias de la estancia de Panahi en prisión, aunque ahora su mujer, Tahereh Saeedi, ha compartido una actualización. Según Saeedi, los abogados de Panahi han concluido que el arresto fue ilegal: Panahi fue encerrado acusado de “propaganda contra el sistema” a través de sus películas, pero transcurrían diez años desde la formulación de estos cargos y, por tanto, habían prescrito. La detención de Panahi violaría la ley iraní. “Hace un año, el veredicto de 6 años de prisión de Jafar cumplió una década y pensamos que Jafar no volvería a la cárcel”.

“Según la misma ley por la que fue juzgado, una sentencia no ejecutada en 10 años queda obsoleta. Pero el 11 de julio, día de su cumpleaños, me informaron de que fue encarcelado en nombre de una sentencia dictada hace 11 años”, recuerda Saeedi sobre el día del arresto de su marido. “Saleh Nikhbakht y Youssef Molayi, los abogados de Jafar, defendieron incansablemente el caso de Jafar con argumentos irrefutables y convencieron al Tribunal Supremo de la inocencia de Jafar y de que se anulara la anticuada sentencia”. El pasado 7 de enero Mohammad Rasoulof fue liberado temporalmente por motivos de salud, mientras que la situación de Panahi no ha variado.

“De ahí que fuera absuelto por el Tribunal Supremo y su caso trasladado al tribunal revolucionario de apelaciones. Según la ley, debe ser puesto inmediatamente en libertad bajo fianza. ¿Y sin embargo? El 3 de diciembre nos informaron de que una intervención de la administración de seguridad fue seguida de la anulación de la sentencia de liberación de Jafar”, prosigue Saeedi. “La semana pasada nos informaron de que Jafar saldría en una semana. Nos alegramos de nuevo. Ha pasado una semana y Jafar sigue sin estar con nosotros".

"Ya han pasado exactamente 200 días. Estamos desesperados... La liberación de Jafar está en total acuerdo con sus propias leyes pero ellos están por encima de la ley, no tienen ningún respeto por ella”.