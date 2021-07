Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith y actriz a la que hemos visto en títulos tan emblemáticos como El profesor chiflado o la saga Matrix, ha decidido sincerarse y hablar sobre sus adicciones en su programa Red Table Talk (vía EW), que conduce junto a su hija Willow Smith y su madre Adrienne Banfield-Norris.

La actriz ha recordado un episodio "que me abrió los ojos" durante el rodaje de El profesor chiflado en 1996. "Tuve un incidente en El profesor chiflado. Me desmayé", ha contado, antes de relatar lo ocurrido detalladamente: "Fui a trabajar drogada y había tomado éxtasis en mal estado. Me desmayé y le dije a todo el mundo que debía haber sido medicación caducada".

Pinkett Smith ha desvelado que esa fue la última vez que el abuso de sustancias interfirió en su vida profesional. "Os diré qué hice", ha continuado explicando: "Me recompuse y fui al set de rodaje. Esa fue la última vez".

Además de rememorar este percance en el rodaje de la comedia noventera, la intérprete también ha hablado abiertamente de sus adicciones, remontándose a sus años de adolescencia. Ha asegurado que su peor época con el alcohol fue precisamente cuando iba al instituto y bebía licores y vodka: "Cuando pasé al vino tinto, pensé: 'Esto es mejor porque dicen que el vino tinto es bueno'. Pero, para mí, beber vino tinto era como beber agua".

Cuando se mudó a California para poder dedicarse a la actuación, Pinkett Smith pasó a tomar sustancias como "éxtasis, alcohol o marihuana". Así, la estrella ha reflexionado sobre aquella época llena de adicciones en su vida y ha concluido lo siguiente: “Si miro hacia atrás, soy un milagro andante, sin duda, aunque la gente no se lo crea”.

En determinado momento, la actriz también se ha referido a la actriz y directora Debbie Allen, con la que trabajó en la serie Un mundo diferente y que intentó ayudarla. "No creo que la gente no intentara darme un golpecito en el hombro", ha afirmado, recordado un episodio en el que vomitó en casa de Allen. Sin embargo, pese a las advertencias de su compañera, la actriz asegura que "tuve que tocar fondo" antes de recuperarse.

Afortunadamente, Pinkett Smith consiguió dejar atrás esa etapa y encontrar la estabilidad en lo personal y lo profesional. Actriz y productora de éxito, también ha probado suerte en la dirección y próximamente la veremos meterse una vez más en la piel de Niobe, uno de sus personajes más icónicos, en Matrix Resurrections.

