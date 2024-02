Jacob Elordi, investigado por una presunta agresión en Australia

El actor Jacob Elordi (Euphoria, Saltburn) está siendo investigado por la policía de Nueva Gales del Sur (Australia) tras haber agredido presuntamente a un productor radiofónico, informa la edición australiana del Daily Telegraph (vía Variety).

El hecho habría tenido lugar en un hotel de Sydney, cuando Elordi recibió la visita del presunto agredido, Joshua Fox, trabajador del programa The Kyle & Jackie O Show en la emisora local KIIS FM. Fox narró su versión de los hechos en el propio espacio, asegurando que Elordi había intentado estrangularle en un arrebato de ira.

"Me echó las manos al cuello"

Joshua Fox afirma haberle pedido a Jacob Elordi un poco del agua de su bañera para regalársela a la presentadora Jackie O por su cumpleaños. Se trataba de una referencia a la célebre (y polémica) escena de Saltburn en la que el personaje de Barry Keoghan bebe del líquido elemento después de que el personaje de Elordi se haya masturbado en él.

El productor explicó que Elordi le pidió que dejase de rodar y que borrara el vídeo en el que había grabado la broma. Ante su negativa, afirma, el actor perdió los nervios y se lanzó a por él.

"Yo me negué, porque me sentía incómodo en aquel momento y aquella era la única prueba", relató Fox. "Y entonces a Jacob se le fue la pinza, me empujó contra la pared y me echó las manos al cuello".

De momento, la única información oficial consiste en un informe de la policía de Sydney, según el cual se está investigando una "presunta agresión". "El sábado 3 de febrero, en torno a las 3.30 PM, la policía recibió el informe de que un varón de 32 años había sido presuntamente agredido por un varón de 26", indica, añadiendo que la presunta víctima no sufrió daños y que la investigación sigue su curso.

