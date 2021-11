Jack Kirby, el rey de los cómics que creó 'Eternals

“Olvida los cómics, chaval: te romperán el corazón”. Este consejo, que Jack Kirby le espetó a varios jóvenes ilusionados (entre ellos, el pintor James Romberger), suena triste ya de por sí, pero resulta aún más desolador si recordamos que quien lo pronunció fue el dibujante por excelencia de Marvel, por no decir “el creador del cómic moderno de superhéroes”.

Claro que, según su biógrafo Mark Evanier, uno no debe imaginarse al artista pronunciando esas palabras como si diera un pésame, sino más bien como si lanzara un desafío. Algo que se corresponde con el perfil de alguien versado en el arte de pasarlas canutas: nacido en 1917, Jakob Kurtzberg (su nombre en el libro de familia) experimentó todos los sinsabores reservados a un chaval bajito, judío y pobre en el Lower East Side de Nueva York. Tan sobrado de talento como falto de apego a las aulas, se curtió trabajando de ‘machaca’ para Will Eisner, quien habría de recordarle en su tebeo El soñador como un gruñón que no se achantaba ni ante los gangsters.

Tras mucha tinta y mucho subempleo, Kirby dio su primer paso hacia la inmortalidad en 1940, cuando él y Joe Simon crearon al Capitán América: la osadía de dibujar a Steve Rogers apalizando a Hitler le procuró unas cuantas amenazas de muerte, las cuales se volvieron baladíes en 1943, cuando el joven dibujante dio con sus huesos en el Tercer Ejército del general Patton. Tras sobrevivir a la batalla de las Ardenas, Kirby regresó a EE UU, convirtiéndose en un cotizado dibujante de historietas románticas. Y, en 1958, empezó a trabajar junto a cierto Stan Lee, que le pareció un solemne cretino y un jeta.

Los Eternos, en pleno vuelo en el cómic Cinemanía

Para resumir la importancia de Kirby en el mundo del cómic, baste con una lista de personajes Marvel que salieron de su imaginación: junto al antedicho ‘Capi’, tenemos a los Cuatro Fantásticos, Black Panther, la Bruja Escarlata, Iron Man, Ant-Man, Hulk, Thor y los Inhumanos. Eso, por citar solo unos pocos (y solo a los héroes). Así pues, indigna pensar que el artista acabara largándose de la editorial en 1970, harto de que Lee se llevase el mérito y el dinero.

Su suerte tras emigrar a DC no fue mucho mejor, por más que su trabajo en dicho sello sea hoy la base de su universo canónico. Fue entonces, durante una efímera reconciliación con Marvel, que Kirby creó a los Eternos, otra colección de personajes apoyada en su interés por la ciencia-ficción y la ufología. Siempre en guerra con la industria, pero adorado por los fans, Jack Kirby murió en 1994. En 2009, su familia volvió a litigar con Marvel, y con varios estudios de Hollywood, para que se le reconociera la propiedad sobre sus creaciones. No lo consiguió.

