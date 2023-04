Jack Black quiere que Pedro Pascal sea Wario en una secuela de 'Super Mario Bros'

La apertura hacia un futuro en la escena postcréditos de Super Mario Bros: La película ha provocado un aluvión de nuevas ideas sobre lo que podríamos ver próximamente en la pantalla. La adaptación de los videojuegos de Nintendo ha sido recibida con grandes datos de taquilla, por lo que algunos de sus protagonistas, como Jack Black, quien pone la voz del villano Bowser, ya proponen nuevos fichajes para la franquicia animada.

"Trabajé en varias de las películas de Kung Fu Panda y cada una tenía un villano diferente. Podrían hacer lo mismo con Super Mario. ¿Y si hay un villano más poderoso y malvado e la secuela? Entonces puede que tenga que convertirme para ayudar a Mario y al resto a defender nuestro universo contra alguna otra fuerza invisible del mal", señalaba recientemente Black en una entrevista para Gamespot. "¿Estás pensando lo mismo que yo? Wario. Pedro Pascal es Wario".

Wario es un personaje creado para los videojuegos que nació como rival de Mario y Luigi, e incluso llegó a protagonizar sus propios juegos. Su primera aparición se produjo en 1992 y desde entonces se ha convertido en uno de los personajes más celebrados de la franquicia. Un personaje al que Pascal podría interpretar perfectamente tras convertirse en el hombre del momento con sus trabajos en The Mandalorian y The Last of Us.

La llegada al casting de Pascal también podría cortar de raíz otra de las críticas aupadas por John Leguizamo, quien fuera Luigi en 1993 en la primera adaptación de un videojuego que acometía Hollywood. Un actor que señalaba estos días que no vería la película ante la falta de diversidad, puesto que el reparto de voces no incluye a ninguna persona latina.

En España el doblaje del filme ha corrido a cuenta de intérpretes profesionales, mientras que en su versión original son varias celebridades de primera fila las encargadas de poner voz a los personajes: Chris Pratt es Mario, Charlie Day es Luigi, Anya Taylor-Joy es Peach, Jack Black es Bowser, Keegan Michael-Key es Toad y Seth Rogen es Donkey Kong, entre otros.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.