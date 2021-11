J.A. Bayona narra el histórico accidente de avión del equipo uruguayo de rugby en los Andes con 'La sociedad de la nieve'

Tal y como hiciera en 2012 contando la historia de María Belón y su familia durante el Terremoto del océano Índico de 2004 con Lo imposible, ahora J.A. Bayona narrará otro trágico accidente mucho más lejano en el tiempo. Y lo hará adaptando la novela de Pablo Vierci La sociedad de la nieve, en la cual se recoge el fatídico episodio del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se dirigía a Chile y acabó estrellándose en los Andes.

Netflix ha anunciado el rodaje de La sociedad de la nieve, la adaptación de la novela a cargo del director español con guion de Bernat Vilaplana, Jaime Marques, Nicolás Casariego y el propio Bayona. La película contará no solo el accidente en sí mismo, sino lo que sucedió después con la tripulación de aquel vuelo, de la cual sobrevivieron únicamente 29 de 45 pasajeros que tuvieron que aguantar hasta ser rescatados en situaciones de lo más extremas.

La sociedad de la nieve es la primera película de Bayona para Netflix y también la primera en español en más de 14 años, después de rodar Un monstruo viene a verme, Juarassic World: Fallen Kingdom o la propia Lo imposible. Hay que recordar que este histórico episodio ya inspiró otra película, ¡Viven! de 1993, protagonizada por Ethan Hawke o John Malkovich entre otros, y que a su vez estaba basada en otra novela que relataba lo sucedido, Alive: The Story of the Andes Survivors de Piers Paul Read.

Se desconoce aún la fecha de estreno prevista para La sociedad de la nieve, pero si que su reparto ha echado a andar en distintas localizaciones. Bayona y su equipo filmarán en Sierra Nevada (Andalucía), Montevideo (Uruguay) y en distintas localizaciones de los Andes (tanto de Chile como de Argentina) incluyendo El Valle de las Lágrimas, el sitio donde realmente sucedió la historia.

Historias que merecen ser contadas y un día para la historia: @FilmBayona dirige #LaSociedadDeLaNieve, la extraordinaria historia de los supervivientes del accidente áereo en Los Andes que conmovió al mundo. pic.twitter.com/1LbfST0lcF — Netflix España (@NetflixES) November 29, 2021

