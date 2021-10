Italia elige 'Fue la mano de Dios' de Sorrentino para representarla en los Oscar 2022

El comité de selección de Italia ha recurrido a la nueva obra de un director reconocido y de prestigio internacional como es Paolo Sorrentino para que sea su candidata al Oscar a la mejor película internacional. Y esta es Fue la mano de Dios que además se presentó mundialmente, y con éxito, en el pasado Festival de Venecia donde se hizo con el Gran Premio del Jurado y el Premio Marcello Mastroianni al actor o actriz emergente para Filippo Scotti.

Se trata de la película más personal del autor de La juventud, la serie The New Pope o La gran belleza, con la que precisamente ganó el citado Oscar en la ceremonia de 2014. Un guion prácticamente autobiográfico que nos trasladará a su localidad natal, a la Nápoles de los años 80, llena de personajes pintorescos, pero con la trama centrándose en el personaje del joven Fabietto (que interpreta Filippo Scotti, galardonado en la Mostra) y la mirada puesta, como referente, en el cine de otro maestro, Federico Fellini.

También en el fútbol, y es que el título hace igualmente referencia al gol que anotó el legendario Maradona con la mano en la final de la Copa Mundial de México de 1986 que disputaron Argentina e Inglaterra. Aunque la principal peculiaridad es que el director considera que fue su devoción por ver un partido con el astro argentino del balón lo que le salvó de un fatídico accidente que le habría costado la vida. Se libró de un funesto destino, pero a la vez el suceso provocó "otras muertes" (y aunque es un hecho conocido, evitaremos aquí spoilers) y le marcaría de por vida. Por ello, Fue la mano de Dios también ha significado una especie de liberación para Sorrentino.

La película ha sido adquirida por Netflix y en Italia se estrenará en cines el 24 de noviembre, también en un número limitado de cines en varios países el 3 de diciembre, antes de estar disponible en la plataforma de streaming el 15 del mismo mes.

Recordemos que por parte de España la representante será El buen patrón de Fernando León de Aranoa, desbancando a Mediterráneo de Marcel Barrena y, la gran favorita a priori, Madres paralelas de Pedro Almodóvar.

Otros países que han anunciado sus elegidas son, por ejemplo, Francia con Titane de Julia Ducournau, Irán con A Hero de Asghar Farhadi, México con Noche de fuego de Tatiana Huezo, Islandia con Lamb de Valdimar Johannsson, Japón con Drive My Car de Hamaguchi Ryusuke, Corea del Sur con Escape From Mogadishu de Ryoo Seung-wan, Alemania con I’m Your Man de Maria Schrader o Noruega con La peor persona del mundo de Joachim Trier.

La Academia de Hollywood hará pública su criba, la lista de los 15 largometrajes preseleccionados al Oscar a la mejor película internacional, el 21 de diciembre. Las cinco candidatas finales se conocerán el martes 8 de febrero de 2022, y la gala de entrega de premios tendrá lugar el domingo 27 de marzo.

