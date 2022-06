‘It’s Morbin’ Time’: Jared Leto se une al meme de ‘Morbius’ (e Internet está desolado)

Jared Leto mantiene un contacto muy estrecho con Internet. Solo así puede explicarse que, de cara a su reaparición como Joker en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, considerara apropiado repetir ese “vivimos en una sociedad” que tantos memes con el payaso de Batman había generado hasta la fecha, y en torno al fenómeno ‘It’s Morbin’ Time’ había una considerable posibilidad de que también acabara apuntándose a la fiesta. Pero, ¿qué es ‘It’s Morbin’ Time’? Pues, en caso de que hayas pasado las últimas semanas lejos de Twitter o Reddit, un meme tan inexplicable como divertido que ha contribuido a resucitar la fama de Morbius, film protagonizado por Leto para el Universo Superheroico de Sony.

Es decir, esa improbable franquicia que se sustenta en personajes secundarios de Spider-Man. Morbius fue vapuleada por la crítica y la taquilla tampoco acompañó, encarando un fracaso tan virulento que pronto varios usuarios consideraron divertido 1) fingir que había sido un éxito y 2) inventarse que en el film Leto decía la frase “it’s morbin’ time” en la escena más presuntamente épica. El meme no ha dejado de ganar adeptos en todo este tiempo, llegando a justificar incluso retransmisiones en Twitch de la película, y recientemente ha alcanzado su cima a través de dos giros. El primero de ellos: reestrenarse en más de 1000 cines de EE.UU., con Sony esperando que el furor irónico reavive la recaudación.

El segundo, y quizá más desagradable para Internet, es que Leto ha terminado utilizando ese meme para una publicación humorística. Hace escasas horas el actor ganador del Oscar ha subido un vídeo a Twitter, encabezado con un “What time is it?”. En dicho vídeo le vemos leyendo un guion. Alguien le pregunta qué está leyendo, Leto responde que “nada” e intenta ocultarlo de la cámara, hasta que finalmente esta muestra que el título es Morbius 2: It’s Morbin’ Time, y que lo firma un tal Bartholomew Cubbins. Seguidamente hay un fundido a negro con la reconocible música de Curb your Enthusiasm, convertida en otro famoso meme… aunque en este caso no aparezca “Directed by Robert B. Weide” por ninguna parte.

What time is it? pic.twitter.com/IuWR72WCc9 — JARED LETO (@JaredLeto) June 3, 2022

Veamos. Leto está jugando con la idea de que Morbius tenga secuela, algo impensable hasta hace no mucho por la deficiente recaudación en taquilla. Evidentemente el vídeo no nos lo podemos tomar como prueba de que Sony esté planeando dar luz verde a una continuación (aunque teniendo en cuenta las decisiones tan desconcertantes que está tomando con esta franquicia, fichando a Bad Bunny como El Muerto para un próximo film, no es algo que haya que descartar del todo): más que nada porque el guion que lee Leto es en sí mismo otra broma. Puede que si existe Morbius 2 Leto acabe diciendo la frase ‘It’s Morbin’ Time’ (ya dijo lo de la sociedad en Liga de la Justicia, a fin de cuentas), pero difícilmente el film va a titularse así, o lo va a escribir Bartholomew Cubbins.

¿Qué significa la firma de Cubbins? Pues un guiño de Leto a los fans de Thirty Seconds to Mars, banda de rock que el intérprete lidera desde 1998. En 2006 Thirty Seconds to Mars publicó el videoclip correspondiente a su canción The Kill, y este apareció firmado por un tal Bartholomew Cubbins, que Leto identificaría como “un odioso y chiflado albino danés”. Naturalmente, Cubbins era el seudónimo con el que Leto firmaba como director de videoclips; según dijo más tarde para no generar ideas preconcebidas entre los espectadores. Como Cubbins, el intérprete dirigió varios videoclips para Thirty Seconds to Mars entre 2006 y 2014.

Un año después se publicó una antología, Bartholomew Cubbins 2006-2014, que llegaba al público luego de que algunas de estas piezas hubieran sido nominadas a los MTV Video Music Awards. En cuanto a la inspiración del nombre como tal, viene de un personaje que aparecía recurrentemente en las novelas de Roald Dahl, el pequeño Bartolomé Cubbins, que protagonizó Los 500 sombreros de Bartolomé Cubbins o Bartolomé y el glúpiti. Es el personaje favorito de Leto, de forma que usó su nombre para camuflarse como director y, ahora, para darle mayor complejidad a su contribución al ‘It’s Morbin’ Time’.

