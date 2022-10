Israel Elejalde: “Muy pocas personas que llegan al suicidio son libres”

Israel Elejalde cree que casi ninguna persona que llega al suicidio es libre. “El sufrimiento extremo, la inadaptación social, el sentimiento de soledad y la incapacidad de ver luz o tener un referente te inhabilita. Y hay una responsabilidad social de saber que tenemos este problema”, nos cuenta cuando lo entrevistamos en la Seminci.

Pero Elejalde matiza eses “pocas personas” acordándose de Jean-Luc Godard, que sí eligió libremente el suicidio. “Se ha dicho que ha muerto pero se ha suicidado. Y no era eutanasia, no estaba enfermo. Él ha decidido que su vida no tenía el nivel de calidad que él consideraba aceptable”, explica del cineasta.

Estas reflexiones surgen a propósito de su última película que se estrena hoy 28 de octubre, Edén, ópera prima de Estefanía Cortés que plantea una sociedad en la que una empresa clandestina ayuda a acabar con la vida de sus clientes. El personaje de Israel Elejalde, un hombre con un oscuro secreto, es uno de ellos. En una casa aislada en medio de la naturaleza se encuentra con un grupo de personas (interpretadas por Marta Nieto, Ramón Barea y Charlotte Vega) con su mismo propósito.

Charlamos con el actor sobre sus motivaciones a la hora de escribir un personaje, las razones por las que intercala proyectos teatrales y cinematográficos, cómo descubrió el guion de Magical Girl, de Carlos Vermut, o su experiencia trabajando con Pedro Almódovar en Madres paralelas. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo.

¿Quieres recibir las mejores recomendaciones de cine y series todos los viernes en tu correo? Apúntate a nuestra Newsletter.