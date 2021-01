Indiana Jones tendrá un nuevo videojuego

Para ver Indiana Jones 5tendremos que esperar a 2022, pero eso no quiere decir que arqueólogo con látigo vaya a quedarse quieto. El personaje encarnado por Harrison Ford tiene planeado un regreso a medio plazo… aunque sea en forma de píxeles.

La compañía Bethesda, responsable de sagas como The Elder Scrolls y Fallout, acaba de lanzar el teaser de un nuevo videojuego de 'Indy'. Según anuncia esta major del sector, el estudio responsable de la producción será Machine Games, firma sueca conocida por su resurrección de la pionera franquicia Wolfenstein.

Asimismo, esta nueva aventura supondrá el renacimiento de Lucasfilm Games, el sello con el que George Lucas se adentró en la informática lúdica a partir de 1984. Bajo la marca Lucasfilm (rebautizada LucasArts en 1990), Indiana Jones protagonizó aventuras gráficas tan queridas por el público y la crítica como la adaptación de Indiana Jones y la última cruzada o Indiana Jones and the Fate of Atlantis.

¿Y el argumento del juego? Pues nada sabemos, por ahora, salvo que Disney promete "una historia original ambientada en los años cumbre del famoso aventurero". Detalles del teaser hacen que medios como The Verge especulen sobre si este podría estar ambientado en Roma. ¿Recordará 'Indy' esta vez que, en latín, "Jehová" empieza con "i"?