Iñárritu: "La violencia de las películas de superhéroes es totalmente de derechas"

Martin Scorsese no fue el primero en hablar mal del cine de superhéroes. Sí fue quien desencadenó un debate tan extendido como estéril, que propició a que varias figuras de la industria se tuvieran que manifestar a favor o en contra mientras el director de Uno de los nuestros lamentaba haber abierto la boca para apodar estas películas como “parques temáticos”. Pero antes de sus críticas estaban las de Alejandro González Iñárritu, y si bien no tuvieron tanto altavoz, también se toparon con una respuesta furibunda. Iñárritu andaba promocionando Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia) en 2014 cuando se le ocurrió llamar a este cine “genocidio cultural”. Teniendo en cuenta el argumento de su Birdman, ganadora del Oscar a Mejor película, parecía venir a cuento.

“Esos personajes no me apelan. Son un veneno porque el público está tan sobreexpuesto a la trama y las explosiones que no les aporta nada sobre la experiencia de ser humano”, prosiguió. Un año después, Robert Downey Jr. promocionaba Vengadores: La era de Ultrón cuando quiso responder a los reproches de Iñárritu, y lo hizo en un tono que muchos calificarían de excesivo. O directamente racista. Downey Jr. aseguró “respetar muchísimo” al director mexcicano, pero añadió: “Que un hombre cuya lengua materna es el español sea capaz de armar una frase como ‘genocidio cultural’ solo habla de lo brillante que es”. Ahí quedó la polémica, pero Iñárritu ha decidido desenterrarla siete años después pues aún parece dolerle este ataque a sus raíces mexicanas.

Ha ocurrido durante una entrevista con IndieWire, por el estreno en el Festival de Venecia de su última película. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades es un film donde Iñárritu reflexiona sobre su condición de cineasta (a través de un álter ego que interpreta Daniel Giménez Cacho), y tendrá un estreno limitado en noviembre antes de llegar al catálogo de Netflix el 16 de diciembre. Bardo, por otra parte, ha tenido algunas de las peores críticas de su carrera, pero ajeno a esto Iñárritu ha querido contestarle a Downey Jr., amén de dirigir nuevos ataques al cine de Marvel y DC. “Fue como ‘ah, vosotros, los de la república bananera’”.

“Si fuera de Dinamarca o Suecia sería visto como un filósofo, pero cuando eres mexicano y dices cosas, eres pretencioso”. A continuación Iñárritu explicó por qué la mera palabra “superhéroe” le molesta. “¿Qué coño significa eso? Es un concepto falso y engañoso, el del superhéroe. La forma en la que aplican la violencia es totalmente de derechas, además. Si observas la mentalidad de la mayoría de estas películas todo va de gente rica, con poder, que hará el bien, que matará al malo. Filosóficamente no me gustan”. Downey Jr. se halla actualmente desvinculado de Marvel, así que es posible que no acuse el golpe.

