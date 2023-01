El tamaño de la pantalla no importa: Iñárritu defiende ver películas en el ordenador

En los últimos años, sobre todo tras la proliferación de plataformas de VOD que nos permiten ver series y películas en todo tipo de dispositivos, han sido varias las voces que han criticado duramente el visionado de producciones cinematográficas en ordenadores o móviles. Hace unos meses, sin ir más lejos, Steven Spielberg cargaba contra las plataformas de streaming.

Sin embargo, Alejandro González Iñárritu ha defendido ahora que el tamaño de la pantalla no importa a la hora de ver una buena película. Conversando sobre la situación del cine en la era dorada del streaming junto a sus colegas Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro (vía Deadline), el mexicano ha asegurado que lo que realmente debería preocupar a la industria es la falta de ideas.

"Si ves una película de Fellini o Godard en el ordenador, sigue siendo una gran película", ha afirmado: "No cambia el poder de la idea. Pero creo que las ideas están siendo reducidas a tamaño de ordenador y todo el mundo está participando en eso. Deberíamos estar hablando de la disminución de ideas, no sobre las posibilidades del medio".

En esa misma línea, el director ha apuntado: "Antes solo podías escuchar música en salas de conciertos, y después llegaron los discos, y después la radio. Si escuchas a Beethoven o Mozart con tus cascos, ¿deja de ser buena música? Obviamente, es mejor ir a la sala de música y escuchar a 120 músicos tocar en vivo, pero no importa cómo lo escuches, no merma la idea detrás de la música".

Del Toro se ha mostrado de acuerdo con Iñárritu: "Creo que el tamaño de la idea es más importante que el tamaño de la pantalla, definitivamente". En su opinión, la industria cinematográfica es ahora "muy apocalíptica": "Está habiendo movimientos muy grandes que son muy interesantes. Y no podremos verlos del todo hasta dentro de 10 años, pero eso no significa que no podamos hablar sobre ello. Es un momento muy interesante en el cine".

En cuanto a Cuarón, el cineasta también se ha referido a la controversia: "Toda esta conversación sobre la muerte del cine... Sí, probablemente es la muerte del cine que conocemos, pero hay un nuevo cine que llega, ¿y por qué moriría ahora? ¿Cuál sería la razón? Dicen: 'Va menos gente a los cines'. Pero más personas están enganchadas a sus ordenadores. Tenemos que reconocer que la nueva generación se relaciona con el cine de otra forma".

"Me encanta la experiencia del ir al cine, y voy al cine todo lo que puedo", ha continuado Cuarón: "Pero no voy a decir que es la única experiencia cinematográfica. Hay muchas películas que estoy feliz de ver en plataformas". Recordemos que Bardo, de Iñárritu, Pinocho de Guillermo del Toro y Roma, de Cuarón, son producciones de Netflix y, pese a haber podido estar en salas por un tiempo limitado, se han visto mayoritariamente en otros dispositivos.

