Más imágenes de 'Cyrano', la versión musical que protagoniza Peter Dinklager

En la memoria aún la estupenda adaptación que en 1990 protagonizó Gérard Depardieu sobre la obra teatral de Edmond Rostand. O recordar que Mel Ferrer ganó el Oscar por encarnar a Cyrano de Bergerac en 1950. Pero la nueva película que nos llega sobre el romántico e intrépido espadachín procederá de una versión musical que se estrenó en los escenarios hace tres años.

La dirige el británico Joe Wright, auténtico especialista en adaptaciones como lo demuestran las de Orgullo y prejuicio, Expiación: Más allá de la pasión o Anna Karenina, y tendrá un protagonista inusitado. Nada menos que Peter Dinklage, lanzado a la popularidad internacional gracias a su icónico Tyrion Lannister de Juego de tronos. Su Roxanne será Haley Bennett (vista en Hillbilly, una elegía rural o El diablo a todas horas).

Una elección en la pareja que asegura química y experiencia, pues ambos también han interpretado a los personajes en el montaje musical original. El tercero en discordia, amigo de Cyrano y el objeto de deseo de Roxanne, es Kelvin Harrison Jr., el actor afroamericano nacido en Nueva Orleans y que recientemente ha intervenido en El juicio de los 7 de Chicago.

Presentada mundialmente el 2 de septiembre en el Festival de Cine de Telluride, la fecha de estreno en los cines, de momento norteamericanos y en un número limitado, está prevista para el 30 de diciembre. A la espera de un tráiler, United Artists Releasing ha divulgado algunas imágenes más sobre Cyrano, la que encabeza este artículo y un par más. Sumándose a otras tres publicadas a finales de agosto.

Y deseando que Cyrano pueda llegar también lo más pronto posible a nuestras salas, recordamos que la banda sonora irá a cargo de la banda The National, famosa por el tema The Rains of Castamere de Juego de tronos o por sus actuales colaboraciones con Taylor Swift, en el álbum Evermore de la cantante.

