Iko Uwais (‘The Raid’) será el villano de ‘Los mercenarios 4’

La saga de Los mercenarios es tan incombustible como las estrellas de acción que la sacan adelante, de ahí que estos días ya se haya puesto en marcha una cuarta entrega a cargo de Scott Waugh (Need for Speed). El protagonismo de rostros como Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren o Randy Couture se mantiene, pero además se han sumado al reparto Megan Fox, 50 Cent o Andy Garcia. A partir de un guion firmado por Spenser Cohen, Max Adams y John Joseph, Los mercenarios 4 meterá en nuevos líos a los tipos duros que lidera Stallone, y según recoge Deadline ya ha encontrado a un enemigo al que tengan que plantar batalla.

Se trata nada menos que de Iko Uwais, una de las grandes estrellas de artes marciales de la actualidad. Este actor de origen indonesio empezó a ser conocido por el público gracias al monumental díptico de The Raid (titulada en España Redada asesina) y posteriormente protagonizó un film tan monumental como The Night Comes for Us, que acabó distribuyendo Netflix. Dentro de Hollywood ya ha intervenido con un pequeño papel en Star Wars: El despertar de la Fuerza, en Stuber Express junto a Dave Bautista y Kumail Nanjiani, y también ha intervenido en la reciente Snake Eyes: El origen. Su presencia en Los mercenarios 4, de este modo, se antoja como un paso lógico en una carrera crecientemente internacional.

Dentro del film de Waugh, Uwais encarnará a un exmilitar reconvertido en traficante de armas, con un ejército a sus espaldas que se interpondrá en el camino de Stallone y los suyos. Los mercenarios 4 se rodará a lo largo de las próximas semanas a caballo entre Reino Unido, Bulgaria y Grecia, sin que aún se haya fijado una fecha de estreno.

