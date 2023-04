Si el avance de las inteligencias artificiales aplicadas a cada vez más campos no era suficiente para crisparte los nervios, el uso que se puede hacer de ellas será capaz de alimentar tus pesadillas durante una buena temporada.

La penúltima tendencia en internet está dispuesta a aportar su granito de arena: recreaciones con estética Balenciaga de los personajes de tus series y sagas de películas más queridas.

Suena... ¿interesante? ¿Algo a lo que dedicar un mínimo de espacio mental? El caso es que muchos usuarios de redes sociales y gente con acceso al programa de inteligencia artificial Midjourney consideran que sí. Con resultados como el siguiente, que supera ampliamente los cuatro millones de reproducciones en YouTube.

En efecto, estas propuestas apuestan por una porción del mercado de la atención destinada a una creciente variedad de vídeos que toman personajes ultrafamosos de la cultura popular, del mago Harry Potter al jedi Luke Skywalker o el profesor de química Walter White, y los convierten en afilados modelos de alta costura que no desentonarían en un desfile de la controvertida casa de moda parisina.

El youtuber demonflyingfox es uno de los que más está haciendo trabajar a la IA a cambio de conseguir que Breaking Bad parezca una serie que se emitiría en el canal de televisión de la casa Atreides según la Dune de Denis Villeneuve.

O incluso hacer un remake de su propia obra primigenia con los personajes de la saga Harry Potter pero ahora... todavía más Balenciaga.

Obviamente, no es el único que se ha dedicado a esta tarea creativa no exactamente desbordante de originalidad. Otras cuentas como Abandoned Films también han puesto sus prompts manos a la obra y han creado desfiles de Balenciaga con Star Wars, El señor de los anillos, Juego de tronos y hasta Super Mario Bros. para no dejar ninguna búsqueda SEO sin atender.

Gucci, Versace y los demás

Detenerse en Balenciaga parecía una limitación no compatible con el aliento explorador de los creadores en el terreno de la IA, así que algunos de los más aguerridos se han lanzado a experimentar con otras firmas de alta costura, como esta reinvención del Universo Marvel bajo el manto de Versace, diálogos sobre el cambio de escudería incluidos.

Y así llegamos a una visión febril de Matrix con óptica Gucci, lo cual sirve como broche muy apropiado para esta crónica de la toma de poder de las máquinas a partir de las más demenciadas propuestas para vídeos virales.

