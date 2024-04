El motivo por el que Hunter Schafer no acepta todos los papeles de personas trans que le ofrecen

Hunter Schafer se encuentra en un punto de su carrera profesional bastante dulce. Su papel como Jules en Euphoria le catapultó a la fama, y ahora comienza a recoger sus primeros frutos en la industria. Apareció en Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, protagonizará una película de terror llamada Cuckoo y es muy posible que le veamos en más series y largometrajes próximamente.

La intérprete tiene claro por qué derroteros quiere transcurrir, y una de las cosas que busca es que no se le identifique únicamente por ser una persona trans. "No ha sucedido de forma natural, ni mucho menos. Si dejara que ocurriera, seguirían poniendo 'la actriz transexual' antes de cada artículo", explicó en una entrevista reciente para GQ.

"Necesité tiempo para entenderlo y también para saber que no quiero ser reducida a eso, me parece en última instancia degradante para mí y lo que quiero hacer. Especialmente después del instituto, estaba cansada de hablar sobre eso. He trabajado muy duro para llegar a donde estoy, pasé momentos muy difíciles durante mi transición, y ahora solo quiero ser una mujer y seguir hacia delante", añadió Schafer.

Ha tenido la oportunidad de no encasillarse en roles de personas trans en todo lo que hace, y lo considera "un privilegio". Además, siempre lo ha hecho para alejar el foco de su identidad de género: "Es muy intencional. Me han ofrecido muchos papeles y simplemente no quiero hacerlos. No quiero hablar sobre eso".

Aunque puede desmarcarse de las etiquetas, esto no implica que Hunter Schafer no siga comprometida con las causas del colectivo y con su propia identidad: "Soy consciente de que soy una de las personas trans más famosas ahora mismo, noto cierta responsabilidad y me siento un poco culpable por no hablar tanto sobre esto".

"Pero, en última instancia, creo que no convertir mi identidad en el centro de todo lo que hago me permitirá llegar más lejos. Y creo que alcanzar más metas y hacer cosas increíbles, en interés del movimiento, será mucho más útil que hablar sobre ello todo el rato", añadió la actriz.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.