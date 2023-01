Hugh Jackman hace campaña contra la canción de Ryan Reynolds en los Oscar: "Si le nomináis, el próximo año será insufrible"

Sabemos que son colegas y que, en el fondo, esto lo hacen para trollearnos, pero la relación internetera entre Hugh Jackman y Ryan Reynolds da muchas veces ganas de exclamar lo de "con amigos como estos...". Sin ir más lejos, ahora al australiano le ha dado por hacer campaña para que su bro canadiense no sea nominado al Oscar.

Resulta que Good Afternoon, el tema interpretado por Reynolds y Will Ferrell para su comedia navideña Spirited, ha entrado en la shortlist de preseleccionadas para el Oscar a la Mejor canción original. Y, aunque a Jackman le han gustado tanto la película como la pieza, está de los nervios pensando que esta última pueda llevarse una nominación. Hasta ha subido un vídeo a Instagram para hablar del tema.

"Acabo de oír que la Academia ha incluido Good Afternoon en la shortlist de Mejor canción", explica Hugh Jackman. "Si Ryan Reynolds se llevase una nominación en esa categoría, el próximo año de mi vida se volvería insufrible. De verdad. Quiero decir, tengo que pasar un año entero con él rodando eso de Lobezno y Deadpool".

Según añade el actor, aguantar semejante latazo sería "imposible". "Así que, por resumir: me encanta Spirited, me encanta Will [Ferrell], me encanta Octavia [Spencer], me encanta la canción Good Afternoon. Pero por favor, por favor, desde el fondo de mi corazón: no le deis esta oportunidad a Ryan Reynolds. Por favor".

Also “Wolverine and Deadpool”, bub? — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 4, 2023

Pero las súplicas de Jackman han hallado pronta respuesta en el twitter de su presunto colega. "No estoy de acuerdo", señala Reynolds. "Creo que a los deepfakes que actuaron en lugar de Will y de mí les encantaría actuar en los Oscar", señala. Y añade además, el muy viborón: "¿Qué es eso de Lobezno y Deadpool, colega?". Porque, hasta donde sabemos, la película se sigue llamando Deadpool 3...

De esta manera, Jackman y Reynolds le han colado un gol muy sibilino a la prensa: no solo nos recuerdan que Good Afternoon existe, y que podría ir a los Oscar, sino que también avivan la expectación del público al verles juntos como el mercenario bocazas y el canadiense con garras. No, si estos chicos tontos no son...

