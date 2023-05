La huelga de guionistas también para el rodaje de los 'Thunderbolts' de Marvel

Ya llevamos casi un mes con huelga de guionistas en Hollywood, habiendo parado la industria y obligado a los productores, en lo que se llega a un acuerdo con sus demandas, a improvisar. Hay producciones enormes como El señor de los anillos: Los anillos de poder y La casa del dragón que han querido continuar con el rodaje de sus segundas temporadas aun cuando los creadores estén en las calles, pero hay títulos que ni siquiera pueden permitirse hacer algo así. Marvel Studios, inmersa en su Fase 5, está siendo especialmente golpeada.

Hace poco la huelga obligaba a retrasar el rodaje de Blade, film previsto para el 6 de septiembre de 2024 (tras varios percances en la producción) cuyo estreno ahora se ve aplazado indefinidamente. Según revela ahora Hollywood Reporter, ocurre lo mismo con otro film a estrenarse en las inmediaciones: Thunderbolts. Con Blade y Thunderbolts Marvel iba a terminar la Fase 5 (Thunderbolts, supuestamente, el 26 de julio de 2024), pero la huelga exige un cambio de planes.

De este modo Thunderbolts ha pausado indefinidamente su rodaje al igual que ha hecho una próxima serie, Wonder Man. Thunderbolts está dirigida por Jake Schreirer y su última incorporación había sido la del guionista Lee Sung Jin, creador de la exitosa serie de Netflix Bronca que venía a reescribir el borrador del guionista de Viuda negra, Eric Pearson. Viuda negra es, por otra parte, un título clave para el planteamiento de Thunderbolts, pues este film reúne algo así como al Escuadrón Suicida del MCU y varios de sus personajes debutaron en la precuela de Cate Shortland en torno al personaje de Scarlett Johansson.

Ahí está Florence Pugh como Yelena Belova, tras reaparecer en Ojo de halcón. Así como el Red Guardian de David Harbour y la Taskmaster de Olga Kurylenko. El resto de miembros de los Thunderbolts son un personaje ya veteranos como Bucky Barnes, alias el Soldado de Invierno (Sebastian Stan), el U.S. Agent de Wyatt Russell (presentado en Falcon y el Soldado de Invierno), la Ghost que ejerció de villana en Ant-Man y la Avispa (Hannah John-Kamen) y las ambiguas presencias del Barón Zemo y Valentina Allegra de Fontaine (Daniel Brühl y Julia-Louis Dreyfus).

En el elenco también encontramos a Steven Yeun y Ayo Edebiri, de The Bear. Mientras que Thunderbolts tiene ahora que frenar su desarrollo y lo más probable es que retrase su fecha de estreno, Marvel sigue adelante con el rodaje de otras películas circundantes como Capitán América: New World Order y Deadpool 3. La siguiente cita con el MCU en el cine es, en otro orden de cosas, The Marvels este 10 de noviembre.

